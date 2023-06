El debat sobre «Models d'innovació social per assegurar el desenvolupament a llarg termini» va destacar el paper fonamental que juguen les aliances en l’ajuda al desenvolupament. Aquesta col·laboració entre països, entitats privades i financeres es fa necessària per satisfer la necessitat social i el desenvolupament sostenible.

La trobada, presentada i moderada per la periodista Isabel Benítez, ha comptat amb l’aportació dels experts José Gabriel Martín, director gerent d’Acciona.org; Eva del Hoyo, directora general de Polítiques de Desenvolupament Sostenible; Laura Fernández, responsable de Dona i Sostenibilitat de la Fundació Microfinances BBVA; Pablo Esteban, sènior SRI advisor de Spainsif, i José Moisés Martín, CEO de Red2Red.

Tots ells coincideixen que la cooperació és clau per al desenvolupament sostenible, i que tenir una agenda comuna tants països ja és un gran avenç. Segons Laura Fernández «estem en el camí correcte perquè l’agenda 2030 ens guia a tots: governs, societat civil, sector privat... Hi ha un enteniment molt clar que hem d’anar tots en aquest vaixell».

Intervencions de qualitat

L’esdeveniment organitzat per Prensa Ibérica i Acciona, ha tractat com a tema els principals reptes globals a què ens enfrontem, així com la recerca de solucions escalables que generin un impacte real. En la seva aportació, l’expert José Moisés Martín Carretero, CEO de l’empresa Red2Red, comenta que, per tenir un efecte més gran en els projectes «moltes vegades és millor fer menys intervencions pilot, però si amb més escalabilitat».

A més a més, José Moisés, ens il·lustra amb un exemple, en què, sorprenentment, al mesurar els programes de transferències monetàries, van descobrir que donar diners a algú com a renda bàsica, genera més impacte sobre les persones que altres accions realitzades abans. Això, que podria semblar a priori una cosa contraintuïtiva, és el que revelen els sistemes de mesurament. Així que, en contra del que sempre hem pensat, de vegades és millor donar el peix que ensenyar a pescar. Per tant, mesurar bé l’impacte i tenir evidències fiables, pot fer la manera de treballar més efectiva.

Agenda 2030

En un moment en què la situació global no és fàcil a causa de la Guerra d’Ucraïna i a la inflació, que afecta sobretot els més vulnerables, l’agenda 2030 fa una funció primordial. Aquest gran acord, que va ser firmat per 193 països, té com a principals metes: lluitar contra el canvi climàtic i la desigualtat social. En definitiva, té per objectiu crear un món just. La col·laboració entre països se centra, entre altres objectius, en aspectes com treballar amb les comunitats locals. Per això, es fa important escoltar les necessitats dels països receptors d’aquests ajuts.

Projectes sostenibles

La fundació sense finalitats de lucre, Acciona.org, té com a propòsit contribuir al desenvolupament de la població i reduir la pobresa. Per fer-ho, es valen del que sap fer millor la companyia: desenvolupament d’infraestructures, energies renovables i projectes vinculats al cicle de l’aigua. En realitat, la fundació va detectar que hi havia necessitats en poblacions aïllades, on no arribava ni arribaria aigua potable i electricitat. Gràcies als seus projectes, són prop de 100.000 les persones beneficiades al Perú, Mèxic, Panamà, Xile i les Filipines. Perquè, portant llum als llocs més recòndits del planeta s’aconsegueix millorar l’educació i el progrés econòmic, però també promoure les relacions familiars i la convivència entre veïns.

“Los servicios básicos de acceso al agua, electricidad y saneamiento saludable son facilitadores de otros Objetivos de Desarrollo Sostenible” José Gabriel Martín - Director Gerente Acciona.org

Finançament

La pandèmia i la Guerra d’Ucraïna han portat dos aspectes positius: una consciència més gran de la població sobre la responsabilitat del que passa en altres parts del món i la necessitat de treballar tots junts. Això, ha ajudat que es produeixin importants avenços quant a l’assumpte del finançament.

La inversió privada juga un paper fonamental en l’ajuda al desenvolupament. Segons Pablo Esteban, sènior SRI de Spainsif, «l’any 2009 la inversió sostenible era de 77.000 milions d’euros. Avui dia estem parlant de 380.000 milions d’euros». Aquest increment, es produeix gràcies al fet que ens uneix l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible i la necessitat de mesurar l’impacte de tots els projectes i accions. Els inversors, més que mai, desitgen exercir com a engagement, és a dir, influir les empreses, a través de les seves inversions, perquè tinguin un impacte i adoptin una sèrie de plans concrets d’acció.

Estem en el camí correcte, però encara queda molt per fer. Segons Eva del Hoyo, directora general de Polítiques de Desenvolupament Sostenible, «amb l’AOD (Ajuda Oficial al Desenvolupament) no és suficient. Necessitem inversió privada, canvis de deute, tecnologia, una fiscalitat justa i redistributiva. I tots els actors són cada vegada més conscients d’aquesta necessitat».