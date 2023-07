Al centre Ciudad San Juan de Diós a Las Palmas de Gran Canària, l'equip de professionals està aconseguint resultats sorprenents, gràcies a la seva tenacitat i confiança de la família d'un nen de tan sols 9 anys, diagnosticat amb trastorn de l'espectre autista ( TEA) quan només en tenia dos. l'infant es diu Manuel i la seva vida ha experimentat un canvi radical des que al setembre la seva aula es va transformar en una aula digital.

Els resultats es veuen de seguida i es noten a l'escola i a casa. El pare, en Benedicto, està encantant amb els resultats i està segur que encara millorarà molt més. “Ell està còmode amb la tecnologia i es diverteix; ja no es frustra, menja i dorm millor i les ordres ja no són un problema com abans, que s'enfadava molt; és capaç de controlar la conducta. Està més relaxat i feliç i tenim clar que la tecnologia és l'eina perfecta per al Manuel”, ens explica amb optimisme.

La tecnologia també ha millorat la seva capacitat per aprendre i relacionar-se, i ja no es distreu com abans. També es concentra molt més i es queda assegut quan realitza activitats digitals i analògiques. Tot i que segueix necessitant supervisió per a les tasques quotidianes, és més autònom.

El centre de San Juan de Diós de Las Palmas va posar en marxa el Pla de Transformació Digital després dels resultats positius obtinguts amb els dispositius tecnològics del projecte de Noves Tecnologies per a la comunicació i laprenentatge. Es van crear una Sala Teatre Multisensorial i dues aules digitals, i utilitzen la plataforma digitalitzada Eneso Verbo per crear Sistemes Alternatius o Augmentatius de Comunicació (SAAC), així com materials i recursos educatius per al desenvolupament integral. Tot i que ara només hi participen els nens i joves del col·legi de 3 a 21 anys, les aules digitals s'obriran als adults de la residència i del centre de dia, fins i tot als petits de zero a 3 anys de l'escola d'atenció primerenca.

Trencant barreres amb impressores 3D

Un adaptador per subjectar objectes, una òrtesi per manejar una tauleta o una taula regulable per a una cadira de rodes poden semblar objectes insignificants, barats i fàcils de fabricar, però per a Alberto, un jove de 24 anys amb paràlisi cerebral, són imprescindibles per ser més autònom.

“Les tecnologies que poden ser més importants per al futur de les persones amb discapacitat són les tecnologies de la parla i del llenguatge (82,9%), els assistents virtuals (60%), i els wearables i l'Internet de les coses (amb un 40%, respectivament)”. Font: Informe Dicatic. Bretxa digital i Discapacitat. 2020

La mare, la Maribel, està contenta i molt agraïda que el seu fill hagi estat el primer beneficiari del programa de l'assignatura de Fisioteràpia Pediàtrica del tercer curs del Campus San Rafael de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia San Juan de Diós-Comillas de Madrid . Els estudiants, que entren en contacte amb les necessitats dels beneficiaris, utilitzen la tecnologia per crear objectes personalitzats per a nens i joves amb discapacitat física o intel·lectual per millorar-ne les vides. “És molt positiu tot el que permeti a Alberto tenir autonomia dins de la seva dependència, o independència a la seva dependència”, assegura la seva mare.

Alberto és un nen molt rialler, però a la cara es va dibuixar un somriure molt més gran quan a finals de maig va provar el raspall de pèl que han creat per a ell, però està especialment feliç amb el dispositiu que els alumnes li van fer l'any passat per pintar, la seva afició preferida. “Quan li vam preguntar què volia millorar de la seva vida, ens va dir que li agradaria pintar; no ho feia perquè no podia agafar el llapis i es cansava”, ens comenta la professora de l'assignatura de Fisioteràpia Pediàtrica, Marta Martín, fisioterapeuta de l'Alberto i una de les impulsores d'aquesta iniciativa al campus San Rafael juntament amb Manuel Lara.

El responsable del projecte, Pedro Chana, ens explica el seu caràcter pioner i innovador: “Estem completament centrats en la innovació tecnològica al camp de les ciències de la salut i la novetat és l'estratègia pedagògica de l'assignatura perquè està basada en projectes que resolen necessitats reals. Ensenyem als alumnes les possibilitats de les noves tecnologies, però enfocades a l'usuari perquè puguin millorar la vida de les persones amb discapacitat. És un projecte de recerca que forma part d'una assignatura i estem mesurant el seu impacte a través de la satisfacció dels participants”. Tots hi surten guanyant, també els alumnes, perquè perceben l'impacte positiu i real del seu treball, implicant-se més enllà del que exigit.

El dret digital

No podem viure al marge de les noves aplicacions ni d'Internet. Formen part de la vida quotidiana i són imprescindibles per treballar, fer gestions amb el banc, comunicar-se… pràcticament per a gairebé tot.

No haurien de ser ni un luxe ni una barrera perquè són un dret reconegut per la Carta de Drets Digitals de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial (SÈDIA) del 2021. “És un dret emergent”, destaca el director de l'Àmbit Social de Sant Joan de Déu a Espanya, Salvador Maneu Marcos.

Tot i això, la realitat és diferent: no tota la població a Espanya té accés a Internet ni als dispositius.

La inclusió digital de les persones sense llar Professionateca: Un impuls a la inclusió digital de persones sense llar és el nom del projecte que s'ha engegat al centre d'acollida San Juan de Díos de Màlaga per afavorir la inclusió digital d'homes i dones sense llar d'entre 18 i 65 anys. Els usuaris que no tenen feina, ni recursos econòmics ni suport familiar poden connectar-se a la wifi o utilitzar els ordinadors de la biblioteca per consultar el seu email, cercar feina o informació, realitzar tràmits, etc.

La tecnologia i la gent gran

La tecnologia ja no és un problema per a gran part dels més grans de la Residència San Juan de Jerez de la Frontera i el seu centre de dia. La terapeuta ocupacional els ensenya a utilitzar l'ordinador, la tauleta i el mòbil al taller d'informàtica. Han après a navegar per Internet, escoltar música, veure vídeos a YouTube, llegir el diari…, però especialment a utilitzar WhatsApp, que és la seva app favorita perquè els permet comunicar-se amb la família i enviar les fotos de les activitats en què participen. Estan molt atents a les xarxes socials del centre i els agrada descarregar les imatges que es publiquen per compartir-les amb els seus. Els fa molta il·lusió, es diverteixen i motiven.