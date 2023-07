El telèfon 028 per a l’atenció del col·lectiu LGTBI ha començat a funcionar aquest dimecres. El Ministeri d’Igualtat ha posat en marxa el Servei 028 Arc de Sant Martí per atendre les víctimes de delictes d’odi i discriminació per LGTBI-fòbia, que estarà actiu les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.

Seguint el model del 016 per a l’atenció de la violència de gènere i del 024 del suïcidi, el 028 oferirà informació i atenció integral en matèria de drets LGTBI a Espanya. Junt amb el telèfon, estaran disponibles el correu electrònic 028-online@igualdad.gob.es i un xat ‘online’. Informació i assistència psicològica gratuïtes El departament d’Irene Montero informa en un comunicat que el 028 compta amb un equip especialitzat que oferirà atenció bàsica i assistència psicològica i jurídica. Es tracta d’un servei gratuït i confidencial que es presta en castellà, català, gallec, eusquera, anglès i francès, i que a més és accessible per a persones amb discapacitat auditiva i/o de la parla. «Amb aquest servei, que funcionarà en coordinació amb serveis similars en les comunitats autònomes, es pretén que no hi hagi ningú, a cap racó d’Espanya, que no compti amb una assistència integral davant qualsevol discriminació o delicte d’odi per LGTBI-fòbia, o per veure resolt qualsevol dubte o inquietud relacionada amb l’orientació sexual, la identitat de gènere o les característiques sexuals», explica Igualtat. El ministeri recorda que l’orientació sexual i la identitat de gènere són la segona causa de denúncia entre els delictes d’odi, segons el Ministeri de l’Interior. «Diversos estudis diuen que les xifres oficials són només la punta de l’iceberg d’un problema llastat per la infradenúncia. Amb aquest servei es pretén, en primer lloc, fer aflorar totes les discriminacions i violències que encara es mantenen ocultes, i, en segon lloc, aportar ajuda, assistència i recursos a les víctimes», planteja Igualtat. El número triat fa al·lusió al 28 de juny, Dia de l’Orgull LGTBI.