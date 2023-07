Actualment ens trobem en un moment crític a causa de la pujada de preus i de l'increment dels tipus d'interès. L'última pujada de les hipoteques, la despesa que suposa una cistella elevada de la compra o l'alça del preu de l'electricitat, entre altres circumstàncies, determinen que el cost de la vida sigui més gran.

La pujada dels tipus d'interès es tradueix en una alça de les quotes hipotecàries, i això malgrat que la banca espanyola no ha traspassat tot l'increment i continua mantenint la hipoteca a un cost més baix que la mitjana europea. Això sempre ha estat així: els espanyols han pagat històricament molt menys pels seus deutes hipotecaris que els europeus.

En tot cas, i davant de les dificultats de moltes famílies per arribar a final de mes, la banca ha posat en marxa un pla de mesures perquè les famílies puguin afrontar el seu dia a dia d'una manera més folgada. Així, els clients amb més dificultats tenen la possibilitat d'acollir-se a determinades mesures enfocades a protegir el ciutadà:

- Acollir-se al Codi de Bones Pràctiques per a deutors hipotecaris vulnerables. Això vol dir que, si tens una hipoteca, amb uns ingressos inferiors a 25.200 euros, podràs ampliar la teva hipoteca fins als 40 anys i establir una carència de fins a 5 anys a Euríbor -0,10%.

- Les famílies amb ingressos entre 25.200 i 29.400 euros i que destinin almenys el 30% dels seus ingressos a pagar la hipoteca podran congelar les quotes fins a 12 mesos i allargar els terminis d'amortització.

A continuació, s'explica com el sector bancari afronta l'actual situació d'incertesa econòmica. Si vols resoldre alguns dels dubtes, et deixem les respostes aquí a baix.

Aquestes són les FAQS més freqüents

¿És cert que els bancs hi guanyen molt quan apugen els tipus d’interès?

Un banc canalitza els diners que dipositen els estalviadors als comptes cap al crèdit que li demanen aquells que volen invertir en habitatge, en béns, o en el desenvolupament dels seus negocis. Tot i el que es pot pensar, la diferència entre el que paga pels dipòsits i el que cobra pels préstecs no representa realment el marge de l'entitat. Hi ha molts factors que el redueixen, com els coixins de capital que cal tenir per regulació, els costos de personal, el manteniment dels canals de distribució, la comercialització i el disseny de productes que cal adaptar contínuament a les necessitats dels clients, les provisions per fer front a impagaments, etc. De fet, els marges de la banca són molt menors que els de la majoria dels altres sectors.

Una pujada de tipus no implica necessàriament que el marge dels bancs augmenti, sinó que depèn també de l'impacte d'aquesta pujada de tipus sobre la capacitat de pagament i la demanda de crèdit de les famílies i les empreses, el pes dels crèdits a tipus fix o a tipus

variable, el termini mitjà dels crèdits i dels dipòsits, el cost per al banc de remunerar els dipòsits i el cost per als bancs del deute que ells també tenen o que han de demanar als mercats per captar finançament.

En un context de tipus negatius com el que hem viscut els darrers anys, és molt complicat que el negoci bancari sigui rendible, però una pujada ràpida com l'actual és difícil de pair per empreses i famílies i, per tant, influeix molt en la demanda de crèdit i en la capacitat de tots per fer front als deutes. També als bancs els costa més finançar-se i els impedeix recuperar la rendibilitat que han perdut durant tants anys operant en tipus ultrabaixos o fins i tot negatius. El benefici a Espanya de les entitats continua sent un 23% inferior al que hi havia abans de la crisi financera.

¿Per què pugen tant els tipus d’interès?

Els tipus d'interès els fixen els bancs centrals que tenen com a objectiu principal combatre la inflació. Una inflació alta persistent és molt més nociva per a les empreses i les famílies que un període de refredament econòmic i per això els bancs centrals han estat tan contundents amb la pujada actual. Els bancs no només no fixen els tipus d'interès, sinó que han reduït molt els marges per no traslladar tota la pujada de tipus als clients.

¿Per què els bancs no remuneren els dipòsits?

La banca espanyola té un excés de liquiditat davant de la resta d'entitats europees, per la qual cosa moltes entitats estan dirigint els clients cap a alternatives més rendibles, com ara fons d'inversió, deute públic, etc. Les dades mostren que el volum dels fons d'inversió i de deute públic en mans de famílies està en màxims històrics. També ha augmentat molt l'amortització anticipada d'hipoteques.

¿Per què hi ha entitats que paguen i d'altres que no?

És veritat que a Espanya hi ha entitats que estan oferint dipòsits amb rendibilitat fins i tot per sobre del 5%. La competència a Espanya és molt gran i els clients tenen plena llibertat per moure els estalvis entre entitats. Algunes entitats tenen estratègies molt actives en els dipòsits, mentre que d'altres són més competitives en préstecs o ofereixen altres productes alternatius d'estalvi als clients.

¿Per què molts bancs segueixen sense pagar pels dipòsits i no obstant han encarit els crèdits?

Els bancs comercials són transmissors de la política que decideixen els bancs centrals. La raó per la qual els bancs espanyols remuneren lleugerament per sota dels bancs en altres països és perquè tenen una posició de liquiditat més folgada i no necessiten captar dipòsits per tenir aquesta liquiditat. On estan competint molt és a oferir millors rendibilitats en altres productes que poden ser més rendibles per als seus clients, com fons d'inversió, assegurances, etc. D'altra banda, no es pot oblidar que el contrari ha passat durant diversos anys en què, amb tipus negatius, a Espanya no es va cobrar pels dipòsits als clients detallistes, cosa que sí que es va fer en altres països d'Europa.

A més, la veritat és que tampoc no estan traslladant amb tanta rapidesa tota la pujada dels tipus d'interès al preu dels crèdits. De fet, segons les dades del Banc d'Espanya, el preu del crèdit a Espanya està per sota de la zona de l'euro. A l'abril, els bancs espanyols van ser els cinquens més barats d'Europa en crèdits a famílies i els quarts més barats en crèdits a empreses. Per a empreses, per exemple, la mitjana a Espanya és del 3,9% davant del 4,2% a la zona euro.

Els bancs espanyols sempre s'han caracteritzat per oferir crèdits a preus molt competitius, cosa que ha permès, per exemple, l'accés al mercat hipotecari a molts segments de la població.

¿Què fan els bancs per ajudar els clients més vulnerables a mitigar l'impacte de la inflació i la pujada de tipus?

A Espanya, els bancs han posat en marxa mesures per ajudar els clients que estan en situació de vulnerabilitat a mitigar aquesta situació. Per exemple, els clients que estiguin subjectes al Codi de Bones Pràctiques per a deutors hipotecaris vulnerables, que tinguin uns ingressos inferiors a 25.200 euros i tinguin una hipoteca, podran ampliar el termini per pagar el crèdit fins a 40 anys i establir una carència de fins a 5 anys a Euríbor -0,10%. Una altra de les mesures, per a les llars amb ingressos entre 25.200 i 29.400 euros i en què la quota mensual de la hipoteca representi almenys el 30% dels ingressos, consisteix en la congelació de les quotes fins a 12 mesos i allargar el termini d’amortització 7 anys.

¿Hi ha bancs que guanyen molts diners, no podrien destinar aquests beneficis a remunerar els dipòsits?

Com en tots els sectors, els beneficis tenen una destinació específica. Pràcticament un terç es destina a pagar impostos, un terç a retribuir els accionistes, que són els propietaris de l'entitat i els que arrisquen els seus diners invertint-hi, i l'altre terç es destina a acumular el capital necessari per poder continuar desenvolupant la seva principal funció, que és finançar empreses i famílies. Com millor estiguin els bancs, millor poden complir la seva funció de donar crèdit i sostenir el creixement de l'economia.

Hem vist exemples de turbulències en alguns bancs regionals als Estats Units i Suïssa amb Credit Suisse. ¿Pot passar una cosa semblant a la banca espanyola?

La banca espanyola és molt solvent. Està molt diversificada i té un model de negoci sòlid i senzill, centrat a cobrir les necessitats financeres de les empreses i les famílies. Els bancs americans afectats van tenir un creixement desorbitat amb una activitat concentrada en molt pocs clients, una gestió molt deficient i una supervisió molt més feble de la que hi ha a Europa. La banca espanyola destaca en la gestió dels riscos, és eficient i rendible: tres variables clau per mantenir la confiança dels clients, cosa que ha fallat en el cas dels bancs americans. Sense confiança, el negoci bancari és insostenible.