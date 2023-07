Poder desconnectar de la teva rutina diària i fer-ho envoltat de paisatges evocadors, mentre camines sense preocupacions, és possible. El Pirineu lleidatà és idoni per relaxar-te i practicar turisme saludable. Situat en un enclavament privilegiat i envoltat de pobles amb un patrimoni cultural arrelat, és un entorn que ofereix nombroses propostes.

Activitats a la natura

L'àrea pirinenca de Lleida és un lloc màgic si us agraden els espais naturals i voleu compartir diferents activitats amb amics, familiars o nens. Són nombrosos els parcs naturals i pobles on podeu gaudir d'excursions, rutes de senderisme, esports d'aventura o visites culturals.

Respirar aire pur mentre comparteixes experiències a la natura és un desestressant natural.

Els espais oberts i el contacte directe amb la natura proporcionen una sensació de pau i de llibertat única. Allunyat del soroll mundanal, trobem en aquesta regió de Catalunya una àmplia varietat de paratges naturals per viure moments inoblidables. Les muntanyes lleidatanes creen un ampli ventall d'activitats per fer. Perquè els seus 4.500 quilòmetres de senders i camins en fan una zona ideal perquè els visitants practiquin, en un entorn natural, activitats com senderisme, trekking, muntanyisme, ciclisme o observació de flora i fauna autòctona. Un lloc on imponents valls, rius i paisatges es barregen amb tradicionals pobles de muntanya.

Entre els espais naturals, destaca el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Una de les seves senyes d'identitat són els més de 200 llacs i els seus cingles, cascades, pics i boscos frondosos. Tot i això el converteix en el lloc ideal per escapar del tràfec de les ciutats. A més, compta amb centenars de rutes i camins ben senyalitzats per a tots els nivells, entre els quals hi ha 10 senders GR (Gran Recorregut). Aquestes mateixes sendes porten a paratges duna bellesa increïble. A aquesta popular destinació s’hi afegeix el Parc Natural de Cadí-Moixeró, que amb la seva impressionant cadena muntanyenca uneix el Prepirineu amb el Pirineu, i el Parc Natural de l’Alt Pirineu, que és la zona protegida més extensa de Catalunya.

Les comarques de la Plana de Lleida tenen 20 espais naturals per anar d´excursió i gaudir amb amics o en família. Entre ells hi ha la idíl·lica Serra del Montsec, amb el congost de Mont-rebei, a Àger; el congost de Mu, a Camarasa; el Llac d'Ivars i Vila-sana, a la comarca del Pla d'Urgell; l'Aiguabarreig Segre-Cinca, al Segrià; o Serra de Bellmunt-Almenara, a l’Urgell.

Emoció i aventura

El Pirineu de Lleida ha esdevingut un referent internacional en l'àmbit dels esports i les activitats d'aventura. La seva oferta és molt potent i arriba a tenir fins a 270 empreses dedicades al turisme actiu. Així, any rere any, creix el nombre de turistes que volen viure experiències emocionants. La seva orografia i entorn permeten realitzar tot tipus d'activitats com ara senderisme, trekking, escalada, ciclisme, excursions amb quad o a cavall, ràfting, descens de barrancs, espeleologia, etc. Una infinitat d'esports per practicar en un entorn sublim, on una bona dosi d'emoció no va malament a ningú.

La natura i l'oferta d'esport són els protagonistes en aquest territori on hi regna la calma.

Per als amants de la muntanya destaquen cims emblemàtics com són: Pica d'Estats, el més alt de Catalunya, i el Sotllo, al Pallars Sobirà; el Montardo, a la Vall d'Aran; el Besiberri i el Comaloforno, a l'Alta Ribagorça, entre d'altres. La millor part és que a l'estiu es poden pujar sense equipament especial.

Els esports i activitats d'aventura són protagonistes en aquesta àrea del Pirineu català. Un relleu privilegiat que convida a la pràctica del senderisme i muntanyisme en localitzacions com els parcs naturals d'Aigüestortes i Cadí-Moixeró o el Llac de Sant Maurici. I per als més atrevits i aficionats a activitats com escalada, vies ferrades o espeleologia, tenen immenses possibilitats. De fet, hi ha pocs llocs al món que tinguin la qualitat i varietat que ofereix el Pirineu per a la pràctica d'aquests esports. Així són llocs de referència Camarasa, Sant Llorenç de Montgai, Vilanova de Meià, Oliana o el congost de Terradets, entre d'altres.

Un altre dels esports estrella en aquest territori és el ciclisme. Pedalejar mentre gaudiu d'unes vistes i paisatges de postal és possible gràcies als 70 ports de muntanya i a la multitud de camins per a bicicletes de muntanya. Encara millor, a tota la zona trobareu diferents centres de lloguer de bicicletes i equipament on us informaran sobre rutes interessants amb diferents graus de dificultat.

Per a aquells que busquen una aventura aquàtica, l'oferta d'esports d'aigua és una altra de les grans propostes que ofereix el Pirineu en aquesta regió. El ràfting és un dels principals atractius durant la temporada estiuenca. Així mateix, es poden practicar altres disciplines com són piragüisme (canoa i caiac), hidrospeed, hidrotrineu, descens de barrancs, pàdel surf i trekking aquàtic, entre d'altres. Qui vulgui viure una experiència aquàtica plena d'emocions, pot visitar: els rius Noguera Ribagorçana, Noguera Pallaresa, Garona i Segre; els embassaments de Rialb, Sant Ponç, Sant Antoni i la Torrassa; la reserva natural de Sant Llorenç de Montgai; i el llac de Certascan, a més de 2000 metres d'altitud. Per a experiències suaus o fortes, hi trobaràs aigües braves i tranquil·les. Així, tant principiants com experts es poden divertir cadascú al seu nivell.

La zona d'Àger és coneguda per ser una de les més populars pels esports aeris. I és que les condicions per volar són de les millors del món. Tant és així que a Àger se celebren importants campionats d'índole internacional. Des de dalt es pot sentir la llibertat i contemplar unes vistes increïbles gràcies a disciplines com l'ala delta, el parapent, el globus aerostàtic, els ultralleugers o el vol sense motor.

Les excursions a cavall o amb quad completen tota aquesta gran oferta d'activitats.

Turisme sostenible

El Pirineu lleidatà acull aquest any 7 dels 12 festivals de senderisme que s'han programat a Catalunya. Un dels principals objectius és fomentar el turisme responsable i la sostenibilitat. La filosofia d’aquests esdeveniments promou i fomenta el respecte al medi ambient a través del seu poder de convocatòria. De fet, per reduir les emissions de CO2 l'organització està proporcionant transport públic per a tothom qui vulgui arribar a les zones on comencen les rutes de senderisme.

Per a tothom que vulgui cooperar amb aquesta poderosa iniciativa, i a més a més li agradi el senderisme, pot assistir a qualsevol dels festivals que s'estan celebrant entre els mesos de juliol i octubre a l'àrea pirinenca de Lleida. És una magnífica oportunitat per conèixer els paisatges del Pirineu, les valls i els pobles de muntanya, amb el seu particular patrimoni monumental i arquitectònic. A més, és una manera encantadora d'explorar una cultura local i gastronomia diferents.

Si busques escapar de la rutina i connectar a un nivell profund amb la natura o l'aventura, el Pirineu de Lleida és el lloc.

www.aralleida.com