Obtenir un títol de grau mitjà o superior, homologat, presencialment o des de casa i examinant-se des de qualsevol província espanyola ja no és un luxe, és una realitat a l’abast d’aquells que estiguin buscant una fórmula per fer-se un lloc al món laboral.

I és que ILERNA, centre de Formació Professional amb més de 50 anys d’experiència en el sector de l’educació, forma persones en diferents sectors com el Sanitari, Imatge i So, Serveis Socioculturals, Màrqueting i Comerç, Informàtica i Comunicacions, Administració i Gestió i Hostaleria i Turisme, entre d’altres, i ofereix més de 30 cicles oficials amb modalitat presencial, semipresencial, dual i a distància amb continguts que s’adapten a la realitat del món empresarial. La importància de la formació professional en un món canviant i competitiu, així com la necessitat d’adaptar-se a les demandes del mercat laboral no és discutible. Per a Jordi Giné, CEO d’ILERNA: «Hi ha previsions que assenyalen que en els pròxims anys es registraran més de dos milions d’oportunitats de treball per a titulats en FP a tot Espanya i nosaltres podem aportar la formació que demana l’actual mercat laboral».

Ocupabilitat com a objectiu

La formació professional s’ha convertit en un pilar fonamental en el mercat laboral actual. Aquesta modalitat educativa ofereix als estudiants una capacitació específica i orientada cap a les necessitats reals de les empreses, cosa que els ofereix les habilitats i competències necessàries per destacar en els seus camps d’estudi. Per això Giné apunta que el motor d’ILERNA és «millorar l’ocupabilitat dels joves i els adults i optimitzar la competitivitat de les empreses». En aquest sentit, ILERNA ha respost a aquesta demanda social aplicant una política d’expansió i ha ampliat la seva presència a Catalunya, Madrid i Andalusia. En total, compten amb onze centres d’FP a Espanya i segueixen amb la vista posada en l’expansió a nivell nacional i internacional.

Aquest curs, a més, ILERNA ha obert un centre d’FP a Valladolid, el primer a Castella i Lleó, amb una inversió que supera els 1,6 milions d’euros i 1.800 metres quadrats d’espai. El centre té una capacitat per a 500 alumnes i compta amb els cicles formatius de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria, Grau Superior d’Higiene Bucodental, Grau Superior d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear i Grau Superior d’Educació Infantil i Integració Social.

A més, la firma d’un conveni amb la Universitat Catòlica de Múrcia ha permès a ILERNA Online oferir un accés avançat a formació universitària específica a través dels seus cicles i diplomes.

És ben sabut que la formació professional tendeix a ser altament pràctica, cosa que permet als graduats entrar al món laboral amb una experiència tangible i aplicable. Això els proporciona un avantatge competitiu al buscar feina, ja que els ocupadors valoren enormement els candidats que poden contribuir immediatament en l’entorn de treball. Per aquesta raó, l’amplitud d’oferta d’ILERNA fa possible la contractació ràpida i de qualitat. D’altra banda, els alumnes d’ILERNA reben tracte i seguiment personalitzat per part els seus professors, escullin la modalitat que escullin. Per a Jordi Giné: «Oferir programes de formació professional a través d’internet permet als estudiants estudiar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. I afegeix, «sempre buscarem oferir la formació i els cursos especialitzats perquè puguin adquirir les habilitats més rellevants».

ILERNA ja ha format més de 100.000 persones i compta amb un equip docent especialitzat en cada àrea de formació i amb anys d’experiència en l’ensenyament en línia.