Interfície cervell-ordinador (BCI) per detectar els nivells d'esgotament o estrès, proves d'ADN per determinar amb precisió les aptituds de cada estudiant i els entorns d'aprenentatge simulats que substitueixin l'aula física. Això pot sonar a ciència-ficció però es tracta de l'evolució que viurà el sector educatiu a causa en gran part de l'auge de noves tecnologies com la Intel·ligència Artificial (IA) o la Realitat Virtual (RV) i que, per tant, tindrà un impacte en la manera com es viurà la tornada a l'escola d'aquí al 2050.

Tot això s'analitza en l'informe "La fi de l’escola tal com la coneixem: L'educació el 2050" elaborat per la plataforma educativa, GoStudent, juntament amb la futurista i professora convidada d'Identitat i Futurs Digitals a la Universitat de Staffordshire, Tracey Follows.

Mentre en aquests moments el país se submergeix en l'inici d'una nova tornada a l'escola, aquest informe suggereix que en uns quants anys podria ser cosa del passat i que molts dels aspectes que avui preocupen pares i alumnes en 25 anys podrien desaparèixer. "El futur de l'educació és emocionant i dinàmic i en mirar cap al 2050 albirem el que ha de venir, i els resultats són fascinants. Estem davant d'una explosió tecnològica que canviarà el funcionament del món i l'educació estarà a l'epicentre d'aquest canvi. El viatge educatiu s'adaptarà al propòsit i la passió de cada persona, amb l'aula expandint-se més enllà de les seves limitacions físiques i revolucionant la tornada a l'escola del futur”, afirma Tracey Follows que a continuació revela les seves cinc prediccions per a la tornada a l'escola del 2050 amb comentaris de la psicòloga i tutora a GoStudent, Sandra Turrado Vega.

-Els plans d’estudi orientats a l’estil de vida, la descàrrega d’informació directament al cervell i les proves d’ADN per identificar àrees predisposades a destacar entre els estudiants seran una realitat en unes quantes dècades.

1. LES PROVES D'ADN DETERMINARAN EL PLA D'ESTUDIS

Un terç dels estudiants a Espanya a qui els costa concentrar-se consideren que el sistema educatiu és “avorrit”*. Tot i això, el 2050 aquesta percepció podria canviar ja que l'aprenentatge ja no es regirà pels plans d'estudi oficials, sinó pel propòsit i les passions de cada estudiant. D'altra banda, la IA ajudarà els professors a orientar l'elecció de temaris i el ritme d'aprenentatge dels alumnes, mentre que la genètica s'integrarà per identificar potencials talents davant de determinades competències o oficis. Així, l'aprenentatge serà més personalitzat i els estudiants estaran agrupats per habilitats i no per edat.

Per a Sandra Turrado, “un sistema pedagògic que no doni valor a les especificitats de cada alumne és qüestionable perquè no té en compte els interessos personals, sinó que, més aviat, ens presenta una ‘industrialització de l'educació’. La personalització permet als estudiants mantenir un alt nivell d'interès per una assignatura, cosa que repercuteix positivament en la motivació”.

2. APRENENTATGE EN ENTORNS DE REALITAT VIRTUAL

Les classes seran síncrones i asíncrones, impartides en directe per professors, però en l'àmbit d'un món totalment immersiu. Gràcies a la IA i la RV, personatges històrics compartiran els seus coneixements amb les generacions futures fent que la història cobri vida d'una manera mai abans possible. En aquest sentit, el 87% dels nens (de 14 a 16 anys) a Espanya estan interessats a aprendre en el Metavers, mentre que el 61% pensa que el Metavers els permetrà aprendre més eficaçment*.

Pel que fa als professionals del sector educatiu, segons Sandra Turrado, “els avenços en matèria de Realitat Virtual i Intel·ligència Artificial ens permetran conèixer en més profunditat els nostres alumnes, en comptes de saber simplement qui poden arribar a ser segons les qualificacions obtingudes a partir de mètodes estandarditzats. La meva experiència és que, a Espanya, les noves generacions són molt receptives a l'ús de noves tecnologies, i fins i tot els estudiants demanen que les classes s'imparteixin utilitzant-les, i per això els tutors hem d'estar preparats en aquest sentit”.

3. VACANCES EN BASE A LA SALUT MENTAL DE CADA ESTUDIANT

El 2050 els exàmens anuals quedaran obsolets i seran substituïts per avaluacions contínues fetes per IA amb la finalitat de supervisar el progrés dels estudiants en temps real i adaptar automàticament els plans d’estudi. Hi haurà descansos durant tot l'any, però no estaran prèviament programats, sinó que es personalitzaran sobre la base de la salut mental de cada alumne i tindran lloc quan calgui.

A més, les interfícies cervell-ordinador seran crucials i estaran integrades en dispositius portàtils com auriculars, cascos i ulleres, tots equipats amb neurotecnologia per cuidar el benestar cognitiu. Aquests avenços se centraran específicament en àrees com la gestió de les distraccions, la millora de la concentració i l'optimització del rendiment.

4. APRENDRE VIVINT

Actualment, el 43% dels pares a Espanya creu que els nens es desenvolupen millor aprenent habilitats bàsiques per a la vida que només centrant-se en el pla d'estudis oficial*. Una opinió que coincideix amb el que passarà el 2050: l’ecosistema educatiu existirà més enllà de les quatre parets de l’aula i funcionarà com un servei orientat a l’estil de vida. Per entendre millor les finances, la política, les habilitats comercials i fins i tot la salut mental, cal desplaçar l'activitat fora de l'aula tradicional i convertir-la en part de la vida laboral o social. "L'aprenentatge no s'ha de percebre com una simple acumulació de coneixements, sinó com un procés enfocat a l'adquisició d'eines que permetin a l'alumne treure el màxim partit de les seves capacitats i trobi el seu lloc a la societat", afegeix la tutora de GoStudent.

D'altra banda, l'experiència d'aprenentatge també passarà de donar-se en un període de temps determinat a ser una pràctica contínua a què els alumnes podran recórrer sempre que ho desitgin.

5. UN FUTUR ESCOLAR AMB NOVES ESPECIALITATS

Com més tècniques i professionals siguin les competències essencials del segle XXI, més probable serà que la gent aprengui per la pràctica en lloc de per la teoria. S’espera que l’aprenentatge basat en text es redueixi i que augmenti la comunicació per veu amb demostracions visuals i sonores.

A banda d'això, en els propers 25 anys tots els treballs es convertiran d'alguna manera en treballs tecnològics. Com a resultat, la informàtica, la programació, l’anàlisi de dades o la ciberseguretat seran la base de tots els plans d’estudi com actualment ho són les matemàtiques o la ciència. A més, cada cop s'accedirà més als coneixements necessaris a través de la IA, en lloc de retenir-los i aprendre'ls. Per tant, altres habilitats passaran a primer pla, com la col·laboració, el pensament crític i la creativitat.

“L'anticipació de GoStudent, als possibles escenaris educatius que es desenvoluparan en el futur, permet imaginar fàcilment realitats virtuals on l'alumne estigui envoltat d'objectes lligats a la seva formació per facilitar-li l'aprenentatge però és important que sempre compti amb l'orientació de professors i tutors perquè el seu esforç agafi la direcció correcta. Per això, nosaltres com a professionals hem d'innovar en els nostres mètodes d'ensenyament alhora que el món evoluciona: la tecnologia pot ser immensament útil, però és essencial que hi hagi persones al darrere així com ser conscients dels desafiaments ètics, socials i psicològics que les noves tecnologies puguin tenir. D'altra manera, l'alumne es pot arribar a perdre”, conclou l'experta Sandra Turrado.

Finalment, Felix Ohswald, cofundador i CEO de GoStudent, comparteix la seva opinió sobre els resultats: "L'educació es troba en un punt d'inflexió. Històricament, l'aprenentatge era exclusiu, molt personalitzat i inaccessible. Més tard, quan l'educació es va fer obligatòria, l'accessibilitat va augmentar però, com a conseqüència, es va fer molt menys personalitzada, amb l'auge de la tecnologia i de la IA en particular l'educació està cridada a canviar de nou de manera significativa, en combinar-se l'accessibilitat i la personalització. Per continuar configurant activament el futur de l'aprenentatge dels estudiants, hem d'acceptar el que ens espera i estem impacients per veure com evolucionarà l'educació i què significa això per a nosaltres en la nostra missió de reimaginar l'educació”.