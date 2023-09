En període precovid, moltes persones estudiaven un màster gairebé per inèrcia. Els més júniors ho feien per continuar amb els seus estudis tot just acabar el grau. I els més sèniors, perquè havien vist algun company de feina treure’s un màster també. Com a punt de partida estava bé. ¿Però són bones raons? De cap manera. Un màster implica un gran compromís, i explicarem per què.

Pot ser que acabar el grau i voler continuar formant-nos sigui un catalitzador que ens faci prendre la decisió d’estudiar un màster. O pot ser que veure aquest company que acaba d’acabar el seu màster sigui allò que ens instigui a començar el nostre. I com a base està bé. Però mai podrem treure tot el partit només amb aquestes raons.

Un màster a ESIC necessita una motivació més gran. Com diu la gran pregunta: ¿D’on vinc, i on vaig? És a dir, ¿amb quina base compto i cap on vull dirigir el meu futur laboral? Tenir això clar és tan necessari com l’aire que respirem. Només així podrem fer una bona elecció que ens ajudarà a aconseguir els nostres objectius personals.

Comencem per l’origen: ¿d’on vinc? Si t’acabes de graduar, els teus estudis et serviran com a base. En una Escola de Negocis com ESIC ens arriben molts alumnes de Màrqueting, ADE o Publicitat, i també de carreres amb una orientació similar com ara Comunicació i Periodisme, Dret, Comerç i Estudis Internacionals. Aquests graus serveixen com a base del que continuo aprenent. Però ¿fins a quin punt em condicionen? La resposta és que no condicionen en absolut.

El teu background estudiantil o laboral estableix el teu coneixement en relació amb aquesta experiència concreta, però no és una cotilla per escollir un màster. Com a acabat de graduar, pots escollir una disciplina totalment diferent de la teva. Com a professional, pots utilitzar el màster per reorientar la teva marca personal i els teus futurs llocs de treball. Els màsters estan pensats perquè puguis utilitzar el que ja saps, però alhora, es construeixen entorn d’una pràctica constant que permet la ràpida assimilació de nous coneixements més concrets i relacionats amb l’especialització escollida.

I després hi ha la segona pregunta: ¿on vaig? Aquesta és una pregunta clau. Si estàs començant en el món laboral, el màster a ESIC t’ajudarà a focalitzar-te en una cosa concreta i a adquirir uns coneixements en pocs mesos que dins d’una empresa trigaries més temps a experimentar. Això et posarà en un clar avantatge davant dels que no tinguin aquestes nocions, i, per tant, t’ajudarà a trobar feina. En canvi, si ja fa anys que ets al món professional, i ets el que anomenem comunament un professional sènior, el màster permet reorientar la teva carrera professional, ja sigui per a un canvi de sector o per a un ascens. Aquí tindrà una especial importància el fet d’escollir un màster de coneixement transversal, o un màster de tipus més especialitzat, en funció de la teva motivació o objectius.

El que és clar és que el màster deixa una empremta molt forta per deixar la seva elecció a l’atzar. Fixeu-vos-hi, jo soc publicista. Com a tal, vaig proposar de títol a aquest article un eslògan que cridava l’atenció. ¿Per què el director d’una escola de màsters hauria de dir-me que no estudiï un màster? Bé, ja veus que era un estratagema per fer-te reflexionar. El nostre bagatge defineix com fem les coses, i per què les fem. Recorda, tu tens l’última paraula. Busca una cosa que et motivi realment i que tingui sentit. Només llavors podràs aprofitar el teu màster a ESIC Business & Marketing School.

Marc Perelló, Director Acadèmic-ESIC Business & Marketing School Barcelona.