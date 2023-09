En un sector cada cop més competitiu i en un context econòmic de pujada de preus, Telepizza posa a disposició de 32 milions d'espanyols l'oportunitat de gaudir de 'Pizza i Beguda sense Fi', des de 6,95€ per persona cada dia de la setmana, gràcies als seus més de 700 restaurants que conformen la xarxa de locals més gran del sector 'Quick Service Restaurant' (QSR) del nostre país.

El servei Pizza i Beguda sense Fi impulsa així la recuperació del consum als restaurants després del final definitiu de la pandèmia i després dels primers mesos de l'any en què ha inaugurat 12 nous restaurants a regions com Galícia, Andalusia, Múrcia i Catalunya i ha registrat un creixement sòlid del 36% en el consum en local davant del mateix període de l'any passat, durant el primer semestre de l'any.

Un estudi recent realitzat per Telepizza a més de 2.000 consumidors revela que 7 de cada 10 espanyols acudirien a un restaurant si aquest tingués un bufet de pizza. A més, el mateix estudi assegura que el bufet de pizza és una de les opcions que més els agradaria trobar als restaurants de Telepizza un 37% dels enquestats; i que gairebé 9 de cada 10 espanyols que acudeix als seus restaurants ho fan per compartir moments i experiències amb els seus familiars i amics.

Des d'aniversari fins a aniversaris, més de la meitat dels enquestats han organitzat alguna vegada les seves celebracions als restaurants de Telepizza. Això consolida el posicionament dels restaurants de la marca, durant més de 35 anys, com a llocs de lleure per als clients.

Amb Pizza i Beguda sense Fi Telepizza es posa una vegada més del costat dels consumidors per oferir el millor servei a restaurants i continua brindant opcions d'oci gastronòmic adaptades a tots els públics. A més, aquest servei referma encara més l'enllaç amb els consumidors que, segons l'estudi de Telepizza, la situen com la marca de pizza més reconeguda a Espanya per a un 81,3% dels enquestats. Uns resultats en línia amb les dades de primer semestre de Brand Tracker de You Gov, on els consumidors reconeixen Telepizza com la marca que més confiança genera entre els espanyols i com la marca del sector QSR de pizza amb més consideració de compra a Espanya.

Nous llançaments

Amb l'impuls de Pizza i Beguda sense Fi, Telepizza segueix adaptant-se a la situació econòmica que travessa el país, i suma així una promoció més a aquest 2023, marcat per llançaments com la Megamediana, la pizza mitjana més gran del mercat a 6,95 euros, o La Famiglia Carbonara, una gamma de productes premium a preus competitius amb una nova salsa carbonara que reinventa la recepta tradicional, pensats per conquistar i fidelitzar els seus clients.

Precisament, per retre un homenatge a la seva fidelitat a la marca durant més de 35 anys, Telepizza ha llançat la campanya Viva la Masa, amb què revisa el seu famós claim “El secret és a la massa”. Des del 1987, ha estat la gent qui ha compartit el “secret” de Telepizza de generació en generació. Gràcies al boca-orella dels consumidors, Telepizza és avui una marca coneguda per tots.