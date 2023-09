-¿Què us va portar a desenvolupar un nou sistema de cultiu?

-Els factors que van impulsar l'inici de Groots van ser els següents: en primer lloc, la cerca d'una alternativa a l'agricultura tradicional i el consum intensiu de recursos naturals; en segon lloc, l'aspiració d'establir un enfocament agrícola alternatiu per al futur, que anticipa una realitat més àrida a causa del canvi climàtic, marcada per un augment de les zones urbanes, la disminució d'espais disponibles i una disposició més petita de la població per treballar a l'agricultura. És crucial recalcar, però, que l'agricultura vertical ha de ser considerada com un complement a l'agricultura convencional, i no pas com una opció mútuament excloent. De manera similar a com els hivernacles van revolucionar la indústria, l'agricultura vertical també suposa una fita transformadora en la manera com abordem la producció agrícola.