-¿Quin impacte mediambiental tenen la majoria dels detergents per a rentadora actuals?

La majoria dels detergents comercials tenen un impacte mediambiental significatiu a causa de diversos factors. En primer lloc, la seva composició química conté ingredients contaminants, com fosfats, que poden fer malbé l'aigua i la seva vida aquàtica. Els detergents en pols són especialment nocius en aquest aspecte. En segon lloc, la majoria de detergents comercials són en format líquid, el 90% del qual és aigua, i, per tant, es fa un ús innecessari d'aquest recurs cada cop més escàs. En contenir gran quantitat d'aigua, el transport tant en volum com en pes és molt alt, i suposa una despesa innecessària d'energia per al transport en comparació amb el format de tires, que redueix més d'un 90% les emissions de CO2 en el transport.

-I a més, generalment els envasos dels detergents són de plàstic…

-És clar, amb la qual cosa generen una gran quantitat de residus que poden acabar en abocadors o al medi ambient, causant contaminació i dany a la fauna i la flora. A més, aproximadament només el 20% del plàstic és reciclat, la resta és llançat a mars i abocadors.

-En aquest context, ¿quins són els avantatges de Natulim?

-Les tires de Natulim deixen la roba neta i amb bona olor, sense generar residus. Netegen sense fer ús d'ingredients tòxics, ni plàstic, són ‘cruelty free’. A més, gràcies als seus ingredients naturals, el detergent és apte per a pells sensibles, com la dels nadons, i no necessita de suavitzant, la roba queda igual de bé. És vàlid per a la roba de color i blanca, tant amb aigua calenta com freda. Per no esmentar que ocupa molt poc espai i, a més, el reps a la bústia de casa, sense haver d'estar pendent de rebre’l.

-¿Quina és la seva composició?

-Els ingredients que componen Natulim tenen un origen vegetal, sent respectuosos amb la pell i amb el medi ambient. Són alcohol polivinílic, glicerol, betaïna, bicarbonat de sodi, citrat de sodi, dodecilsulfat sòdic, alfa olefí sulfonat, alcohol etoxisulfat, caolinita, midó i perfum amb olis essencials, quant a les tires amb fragància. La natural no porta perfum i és hipoal·lergènica.

-Com passa amb la majoria dels productes ecològics i sostenibles, ¿és el preu de Natulim superior al dels detergents tradicionals?

-En certa manera sí, però tot té justificació. La nostra prioritat és tenir uns ingredients de qualitat que ofereixin una bona neteja i siguin respectuosos amb el medi ambient. Cal tenir en compte que el preu inclou enviament, IVA i, sobretot, no cal afegir-hi suavitzant. Les marques blanques produeixen a gran escala (cosa que encara no podem fer nosaltres) i realment no fan servir components de primera qualitat. A més, oferim la possibilitat d'obtenir el producte per un preu més baix a través de la subscripció, podent escollir el temps d'enviament, és a dir, mensual, bimensual o trimestral, sense cap mena de permanència.

-¿On esteu presents?

-Vam començar a nivell nacional, però a poc a poc ens hem anat expandint. A dia d’avui estem a altres països com França, Portugal, Itàlia i Polònia. No obstant això, fem enviaments a altres països per només 0,99 euros, i l'enviament és gratuït als països prèviament esmentats.

-Vau iniciar la vostra activitat a la Xina però, posteriorment, vau transferir la producció a Barcelona. ¿Per què?

-Realment és una cosa que teníem al cap des de l'inici, però inicialment no teníem el capital per muntar una fàbrica pròpia. A més, només hi havia quatre fàbriques al món capaç de produir el nostre disseny i adaptar la nostra fórmula. Cap d'elles es trobava a Europa. No obstant això, un dels nostres principals objectius sempre ha estat i serà oferir un producte respectuós amb el medi ambient i reduir la nostra petjada de carboni. Per això, i gràcies al suport de tota la nostra comunitat i la gran acceptació que ha tingut Natulim, hem pogut crear per fi la nostra pròpia fàbrica. Ha estat més d'un any de desenvolupament i R+D, però ja estem produint a prop de Barcelona.