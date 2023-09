-¿Què fa que els vostres jerseis siguin productes sostenibles?

-Els Iaios estan fets amb un material reciclat, que es fabrica a partir de retalls de llana sobrants de fàbriques tèxtils, com ara confeccions, filatures i altres. Amb els sobrants que les indústries generen, se separen els colors, després es fa un triturat i finalment es converteixen en fil. En aquest procés no es fan servir tints ja que s'aprofiten els colors dels materials originals. D'aquesta manera evitem el procés de tint, que és molt contaminant i en què es fa servir molta aigua. Com que només fem servir el regenerat de llana, sense barrejar-lo amb altres matèries, els nostres jerseis es podran tornar a reciclar quan arribin al final de la seva vida útil per tornar a fer fil. I encara que sembli una cosa nova, el regenerat és una tècnica molt antiga que ja feien servir els nostres avis. D’aquí el nostre nom. Iaios recupera el jersei de tota la vida per a les noves generacions.

-A més, dissenyeu perquè els jerseis tinguin una vida útil el més llarga possible.

-Iaios no segueix els ‘timings’ de la moda convencional, i encara menys els de la fast fashion: Per exemple, no fem rebaixes a final de temporada ja que els nostres jerseis són atemporals i no perden valor. Tampoc no participem en campanyes que impliquin rebaixar el valor del nostre producte. Aquesta estratègia ens funciona molt bé, ja que ens permet mantenir el valor intacte temporada rere temporada.

-¿Però el jersei, com a producte, és molt estacional, no?

-Efectivament, es ven molt més a l'època d'hivern. Per això hem tret una col·lecció de samarretes d'estiu per mantenir les vendes en aquesta època. Tot i així, el nostre jersei és el nostre producte estrella i sorprenentment se segueix venent (encara menys) al llarg de l'estiu.

-A més, els vostres productes posen en valor les històries d'alguns avis…

-Així és. Cada jersei porta el nom d'una persona gran real. Donem aquests noms per donar valor a la gent gran i la seva experiència. Quan algú compra un Iaios se li lliura un tríptic de paper amb la biografia de la persona que dona nom al jersei. Sol ser un text breu escrit en tres idiomes en què es parla sobre la vida de l’avi o iaia, la seva personalitat, la seva experiència i detalls curiosos. D'aquesta manera expliquem les històries de persones poc conegudes, però amb personalitats i experiències i interessants de què podem aprendre molt. Alguns són avis i àvies dels nostres clients, gent gran que coneixem o persones que ja no hi són i que van passar desapercebuts en la història. Normalment parlem amb les persones abans de redactar-ne la biografia. De vegades els visitem i entaulem una amistat amb ells. Sempre que fem una biografia d'algú li regalem el jersei.

-¿On es fabriquen els vostres productes?

-El transport de mercaderies genera el 8% de les emissions mundials de gasos amb efecte d'hivernacle, un percentatge que s'eleva fins a l'11% si s'hi inclouen les generades en magatzems i ports. Per això a Iaios vam decidir reduir la nostra petjada ecològica i fabricar els nostres jerseis íntegrament a Catalunya, de manera que al llarg de tot el procés de producció només es recorren 108 quilòmetres. Tota la nostra fabricació, filat, teixit, confecció i etiquetatge es fa entre Olot, Igualada, les Garrigues i Granollers.

-¿Quins altres aspectes fan original la vostra proposta?

-Amb l'objectiu d'allargar la vida útil de les peces de roba, un cop l'any oferim un servei de reparació i cura dels jerseis que ho necessitin. Es tracta d'un servei que es fa a l'estiu (quan el jersei no es fa servir) perquè quan arribi el fred, el client el torni a tenir com nou. La reparació consta de tres passos: canvi de coll, eliminació de boles, rentat i planxat. El client només ha de fer la comanda per la web i nosaltres ens encarreguem de recollir el jersei, reparar-lo i lliurar-lo de nou.

-¿És aquest un servei disponible únicament per als Iaios?

-Actualment, només podem reparar els nostres propis jerseis, perquè tenim la maquinària per a ells, però en un futur ens agradaria poder reparar jerseis de tota mena.