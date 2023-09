-¿En quin moment es va començar a plantejar com podia contribuir a fer un món més habitable?

-Vaig tenir l'oportunitat de viure uns anys a la Xina, coincidint amb alts nivells de contaminació atmosfèrica. Moguda per la transició ecològica, vaig tornar a Barcelona i, al cap d'uns quants anys, vaig decidir interrompre la meva carrera professional com a advocada per crear Pots.

-L'empresa implementa sistemes de reutilització d'envasos, encara que ja eren habituals fa unes dècades. ¿Què va passar perquè desapareguessin?

-Als anys 50 va arribar el plàstic d'un sol ús, que era barat i fàcil d'utilitzar i llençar. Amb aquest nou model de consum, els envasos retornables van anar perdent tracció als mercats fins a la seva pràctica extinció al nostre país.

-¿En què consisteix el vostre projecte?

-Pots és una empresa que té com a propòsit impulsar la reutilització d'envasos com a model de consum sostenible. Actualment treballem al canal Horeca (de moment no ens dirigim al consumidor final). D'aquesta manera, recollim les caixes d'ampolles utilitzades als restaurants, per exemple, les higienitzem i les tornem a l'envasador per donar-los una vida nova. Apostem per un model de consum sostenible basat en la circularitat.

-De moment us heu centrat sobretot en el sector vitivinícola. ¿Per què?

-La nostra visió és abastar i gestionar diferents tipologies d'envasos i materials. De fet, estem convençuts que la reutilització s'aplicarà en un futur no gaire llunyà a gran part dels productes que consumim. Però com a ‘start-up’ que som havíem de centrar i focalitzar esforços. El sector vitivinícola del nostre país queda afectat de manera directa pels efectes del canvi climàtic (sequeres, inundacions, plagues, etcètera), fet que el fa particularment conscient que la sostenibilitat ambiental és una prioritat. Cada cop hi ha més productors de vins ecològics i naturals que busquen millorar la sostenibilitat dels seus processos, de manera que poder reutilitzar els seus envasos els ofereix l'oportunitat de poder reduir la seva petjada de carboni.

-¿Com aconseguiu ser competitius pel que fa al preu?

-Les ampolles de vi són envasos de qualitat amb un cost d'adquisició elevat. A causa d'això, des de Pots som capaços de comercialitzar el vidre reutilitzat a un preu equiparable al de l'envàs nou.

-¿On és la vostra seu?

-L'actual planta d'higienització de Pots està ubicada a la Fundació Portolà, un Centre Especial de Treball ubicat a Sant Feliu de Llobregat que dona feina a persones amb diferents capacitats. El personal d'aquesta fundació fa part de les tasques de manipulació i higienització dels envasos recuperats per Pots. Així es generen llocs de treball i es dona suport a la integració laboral i l’ocupació de persones en risc d’exclusió social per discapacitat i/o trastorns mentals.

-¿Es podria replicar el vostre model fora de Catalunya?

-Sí, quan estigui madur en aquesta comunitat autònoma, és fàcilment replicable en altres. Tenim l'exemple de França, país molt més avançat en termes de reutilització i on hi ha més d'una dotzena de projectes com el nostre que donen servei a les diferents regions del país.

-¿Quina importància té la traçabilitat en la vostra activitat?

-Oferir la traçabilitat dels envasos dels nostres clients al llarg de tota la cadena de subministrament és fonamental per a Pots. Per això, tracem els envasos tant en el procés de recuperació com en el procés d'higienització i de lliurament, garantint la seguretat alimentària al llarg de tota la cadena.

-Per acabar, ¿de què depèn l'èxit de la reutilització?

-Només serà possible amb la col·laboració de tots els agents implicats, és a dir, els productors, els distribuïdors, les marques, així com l'administració, que ha d'establir els criteris i facilitar la transició cap a una economia més sostenible i que redundi en benefici de tots.