Que l'aigua és un preuat bé tant vital com finit és una cosa que cada cop hem de tenir més palesa. La sequera és una amenaça real que es fa cada cop més present a la vida quotidiana dels ciutadans de tot el planeta. Una calculadora hídrica posada en marxa per l'Agència Catalana de l'Aigua i a través de la qual podem conèixer de forma orientativa quina és la nostra empremta hídrica anual, busca despertar més consciència sobre aquest tema.

Aquesta eina, que permet que visualitzem quanta aigua gastem en els nostres hàbits d'higiene personal i alimentaris, encara que sigui amb dades orientatives, vol convidar a la reflexió sobre els nostres hàbits de consum i el seu impacte sobre els recursos naturals; així mateix, vol promoure l'acció cap a uns hàbits cada cop més sostenibles".

Segons l'Agència Catalana de l'Aigua, "l'empremta hídrica mitjana al món occidental se situa al voltant dels 5.400 litres per persona i dia. Això equival al consum d'una piscina olímpica per persona i any".

El resultat que ens ofereix l'eina, després de completar una breu enquesta sobre els nostres hàbits, té en compte tant el consum directe de l'aigua que surt de la nostra aixeta com el consum indirecte o virtual, aquell que és darrere de la producció dels aliments que prenem.