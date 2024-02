Per començar aquest dimarts, després d'explicarte ahir com és un trajecte en autobús de Manresa, parlem de l'aventura que és viatjar en Renfe des de la capital del Bages. També hauries de saber que ERC, PSC i Impulsem es neguen deixar de fer servir el paviment de llambordins de granit en intervencions de reurbanització de l'espai públic a la capital del Bages, mentre que Junts i Fem lamenten que es prioritzin criteris estètics a la comunitat dels vianants.

Per últim, parlem amb veïns de blocs de la Catalunya centrals fets per l'empresa que va construïr els incendiats a València. Ens mostren com se senten vivint en un edifici fet per la fallida FBEX.

