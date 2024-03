El Dia Internacional de la Dona del 8 de març va ser declarat per les Nacions Unides el 1975. Dos anys més tard es va convertir en el Dia Internacional de la Dona i la Pau Internacional. Als Estats Units se celebra oficialment tan sols des del 1994, malgrat que és en aquell país on es troben els orígens de la commemoració. ¿Per què es va elegir aquell dia?

L’explicació més versemblant es remunta a mitjans del segle XIX, en plena revolució industrial. El 8 de març del 1857, milers de treballadores tèxtils van decidir sortir als carrers de Nova York amb el lema ‘Pa i roses’ per protestar per les míseres condicions laborals i reivindicar una retallada de l’horari i la fi del treball infantil.

Va ser una de les primeres manifestacions per lluitar pels seus drets, i diferents moviments, successos i mobilitzacions (com la vaga de les camiseres del 1909) es van succeir a partir de llavors. L’episodi també va servir de referència per fixar la data del Dia Internacional de la Dona el 8 de març.

El capítol més cruent de la lluita pels drets de la dona es va produir, no obstant, el 25 de març del 1911, quan es va incendiar la fàbrica de camises Triangle Shirtwaist de Nova York. Un total de 123 dones i 23 homes van morir. La majoria eren joves immigrants d’entre 14 i 23 anys.

Segons l’informe dels bombers, una burilla mal apagada llençada en un cub de restes de tela que no s’havia buidat en dos mesos va ser l’origen de l’incendi. Les treballadores i els seus companys no van poder escapar perquè els responsables de la fàbrica havien tancat totes les portes d’escales i de les sortides, una pràctica habitual llavors per evitar robatoris.

Al no poder fugir, moltes de les treballadors van saltar al carrer des dels pisos vuitè, novè i desè de l’edifici. La majoria de les víctimes van morir per cremades, asfíxia, lesions per impacte contundent o una combinació d’aquestes causes.

El desastre industrial, el més mortífer de la història de la ciutat, va suposar la introducció de noves normes de seguretat i salut laboral als EUA.

Precedents del Dia Internacional de la Dona

Abans d’aquesta data, als EUA, Nova York i Chicago ja havien acollit el 28 de febrer del 1909 un acte que van batejar amb el nom de Dia de la Dona, organitzat per destacades dones socialistes com Corinne Brown i Gertrude Breslau-Hunt.

A Europa, va ser el 1910 quan durant la 2a Conferència Internacional de Dones Socialistes, celebrada a Copenhaguen (Dinamarca) amb l’assistència de més de 100 dones procedents de 17 països, es va decidir proclamar el Dia Internacional de la Dona Treballadora.

Darrere d’aquesta iniciativa hi havia defensores dels drets de les dones com Clara Zetkin i Rosa Luxemburg. No van fixar una data concreta, però sí el mes: març.

Dret de vot

Com a conseqüència d’aquesta cimera de Copenhaguen, el mes de març del 1911 es va celebrar per primera vegada el Dia de la Dona a Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa. Es van organitzar mítings en els quals les dones van reclamar el dret de vot, cupar càrrecs públics, treballar, la formació professional i la no discriminació laboral.

Coincidint amb la primera guerra mundial, la data es va aprofitar a tot Europa per protestar per les conseqüències de la guerra.

El color morat

La celebració es va anar ampliant progressivament a més països. Rússia va adoptar el Dia de la Dona després de la Revolució comunista del 1917. El van seguir molts països. A la Xina es commemora des del 1922, mentre que a Espanya es va celebrar per primera vegada el 1936.

El color morat és el color representatiu del Dia de la Dona, i el que adopten les dones o els edificis com a signe de la reivindicació. Va ser el color que el 1908 utilitzaven les sufragistes angleses. Els 60 i els 70 les dones socialistes van escollir aquest color com a símbol de la lluita feminista i posteriorment se’l va associar a la jornada que se celebra cada 8 de març.