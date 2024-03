El TSJC rebutja la petició de recusació de Jové contra Barrientos per les seves declaracions sobre l'amnistia

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat la petició de recusació feta pel president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, contra el president del TSJC, Jesús Maria Barrientos, per les declaracions d'aquest últim sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. Barrientos és un dels tres magistrats que jutjarà Jové a partir del 10 d'abril per la seva implicació en l'1-O. La magistrada ha considerat que, encara que es pugui entendre que l'opinió de Barrientos és contrària a l'aprovació de la llei, això "no permet intuir que existeixi un interès del recusat en el resultat del judici".

En la resolució, la magistrada argumenta que entén que Jové pateixi per la màxima imparcialitat dels que el jutjaran però insisteix que "no qualsevol manifestació relacionada amb la llei d'amnistia pot ser interpretada com a símptoma d'interès directe o indirecte en una causa".

La resolució continua assegurant que la funció dels jutges i magistrats és jutjar i fer executar allò jutjat. Pel que fa a la primera, explica que, en aquest, el jutge presidirà el judici, valorarà la prova que es practiqui i decidirà sobre l'existència o no de delictes en relació amb els fets que resultin de la valoració probatòria. Per això, insisteix que l'opinió sobre una llei no pot ser entesa com una afectació de qui l'emet per jutjar uns fet que podrien estar relacionats amb la norma.

Barrientos va assegurar a finals de febrer que la llei "privilegia una part davant del conjunt de la ciutadania”, que “mai podrà ser esgrimida com un element de pacificació, sinó de discòrdia" i va parlar "d'espais d'impunitat".