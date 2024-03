Passió per la imatge

La datació d’algunes de les fotografies del fons Cornet permeten fixar la cronologia de la tasca fotogràfica de l’autor entre els darrers anys del segle XIX i fins ben entrat el segle XX. Cornet, que els autors del volum precisen que deuria comprar el material fotogràfic entre Manresa, Barcelona i París, revelava i positivava el seu treball ell mateix a casa seva. Les notes preses al llarg dels anys permeten detallar «les dosis de productes que utilitzava per al viratge del paper, el càlcul del temps d’exposició o les diferents obertures de diafragma que aplicava, entre d’altres aspectes tècnics del procés de revelat», detalla el llibre.

Entre el material conservat per la família figura una biblioteca amb catorze volums enquadernats de la revista «La fotografia pràctica», publicada a Barcelona, i llibres com «El desarrollo del cliché fotográfico», «Fotografía. Tratado elemental», «Estenotipia universal» o «Retocador de clisés fotográficos», a més del «Catálogo general ilustrado de artículos para la fotografía» editats el 1897 a Barcelona. També s’han conservat dos manuscrits redactats pel mateix autor a partir de les seves notes: «Clichés» (1898) i «Fotografies. Notes» (1918).

Quant al material fotogràfic utilitzat per Cornet, el volum editat per l’Arxiu detalla que s’han conservat «capses de plaques seques al gelatino-bromur de plata de les cases AGFA i A. Lumière et ses Fils; sobres de papers de les cases Münchener Bromsilber-Postkarten Sörte i A. Lumière et ses Fils; dues caixes de fusta i estris diversos que formen part d’un equip de càmera fosca de viatge; un trípode de campanya, un xassís doble de recanvi, de mitja cortineta, un esteroscopi de caoba per a vistes esteroscòpiques i diverses targetes amb fotografies dobles de paisatges i escenografies», entre d’altre material.

Un industrial artista

Com recull el seu besnet, Lluís Gonçaga Cornet i Vivar va néixer en el si d’una família d’industrials del tèxtil, fabricant, en successives etapes, de teixits de vel, passamaneria, vels de seda, vetes, trenetes i cordons de cotó.

El 1872, Lluís G. Cornet es feia càrrec del negoci familiar, amb només 17 anys, en emmalaltir el seu pare, Francesc Cornet i Parareda. Casat als 28 anys amb Felisa Illa i Bonet, el matrimoni va tenir quatre fills, M. Assumpció, Francesc (que va morir amb només tres anys), Francesc i Lluïsa. Residien entre el carrer del Botí i el del Pedregar, des d’on estan fetes algunes de les fotografies de Cornet,

Durant la seva vida, Cornet es va dedicar a mantenir el negoci familiar, amb la fabricació de vetes i cordons (el 1902 va patentar un procediment de fabricació de cintes de cotó del tipus anomenat percala, apunta el besnet) i també amb el ratllat de paper, un ofici après a Barcelona i que continuaria el seu fill Francesc. A més, Cornet conreava dues vinyes a la zona de la Creu de Coollmanresa i del Pont Nou, del qual n’ha quedat constància per les notes i comptes sobre les collites.

Personatge reconegut a la Manresa de l’època, Lluís G. Cornet va ocupar diversos càrrecs públics, com el d’administrador de les Classes Passives, sotscaporal del Sometent Armat (amb el qual va tenir al seu càrrec fins a una vintena de sometents) i el de regidor del grup Integrista, una escissió dels Carlins. Al consistori hi va estar dos anys, entre 1899 i el 1901, sota el mandat de l’alcalde Ignasi de Loiola March i Batlles. Més tard, i fins al 1908, ocuparia altres càrrecs de govern municipal amb els alcaldes Maurici Fius i Palà i Pere Armengou i Manso. Entre les seves atribucions en aquestes distintes èpoques, figura com a membre de les comissions d’Administració de Consums, Allotjaments, bagatges i subministres, i Incendis.

Una altra de les facetes de Cornet és la de devot practicant catòlic i tradicionalista. Així, consta, segons recull Ramon Cornet, la seva participació en associacions religioses de la ciutat com l’Acadèmia de la Joventut Catòlica, la Congregació de Sant Lluís Gonçaga, la Junta de la Congregació d’Artesans de Sant Lluís Gonçaga, la Congregació de Sant Estanislau de Kostka (els estanislaus de la Cova), l’Associació Reparadora de Pius IX i la Confraria de la Santa Trinitat, amb la qual va organitzar la processó de la Llum del 1883.

A més de la fotografia, relata Cornet i de Pedro, l’altra gran passió del seu besavi era la pirotècnia. Així, va ser el responsable de diverses tronades i focs artificials per a les festes majors d’estiu i hivern de Manresa i de Viladordis, a més de fer encàrrecs per a amistats i per a festes de Sallent i de Berga. La documentació recollida per la família, especialment pel seu net Ramon Cornet, constata que la seva dedicació als focs d’artifici, que van merèixer elogis en la premsa de l’època, va durar almenys fins al 1925, tres anys abans de morir.

La defunció de Lluís Cornet va tenir lloc el 21 de setembre de 1928, al seu domicili del número 4 del carrer Botí. Les necrològiques, recollides en el volum editat per l’Arxiu, el recordaven com «un perfecte catòlic» (setmanari Seny), persona «d’arrelades conviccions cristianes (...), un bon patrici que actuava sempre al costat dels elements d’ordre». Una persona que «havia professat un gran amor a la nostra ciutat (...)», de conversa molt amena pel cúmul de dades i anècdotes que sabia» (diari Pàtria), «model de pares de família i patriota exemplar, que sempre havia sostingut arrelades conviccions», un ciutadà, al capdavall que «s’havia distingit pel seu esperit organitzador i per la seva honradesa». «Un amic dels vells temps laboriosos» (diari El Pla de Bages).