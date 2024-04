Rescaten dues persones desaparegudes des de dissabte al Parc Nacional d'Aigüestortes

Dues persones que van desaparpeixer dissabte al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici han estat localitzades conscients aquest diumenge al vespre. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, es van accidentar i no van poder continuar la marxa com tenien previst. S'havia activat un dispositiu de recerca amb una quarantena d'efectius dels Bombers arribats de diversos punts de Catalunya amb els Pompièrs d'Aran per localitzar-los i es preveia reprendre-la dilluns també amb mitjans aeris. Finalment, però, s'han sentit uns crits a la zona de la Valleta Seca que han permès trobar-los.

Després de valorar l'estat del camí que cal recórrer fins al refugi amb els dos ferits, que acumula més de 60 centímetres de neu, i amb l'arribada de la foscor, el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) ha establert un punt calent per passar la nit amb la previsió que aquest dilluns a primera hora se'ls pugui extreure amb mitjans aeris.

Els Bombers havien rebut l'avís a les 12.46 hores d'aquest diumenge que dues persones que feien una ruta pel parc no havien arribat dissabte a la nit a a la seva destinació prevista. Després de comprovar que no eren a cap dels refugis de la zona, s'ha iniciat la recerca, que ha trobat el seu vehicle estacionat al pàrquing del Prat de Piarró, a l'entrada del parc. Segons les informacions amb què treballa el cos, els excursionistes baixaven per la Canal dels Encantats però no van arribar al punt que s'havien marcat, per la qual cosa els Bombers han activat en un primer moment dos helicòpters de rescat, però les condicions meteorològiques adverses han fet inviable l'accés a la zona. Tot i això, s'ha fet un reconeixement aeri de la zona dels Encantats i s'hi ha traslladat efectius del GRAE.

Els equips han iniciat la recerca per terra amb esquís, pales, sonda i detectors de localització i rescat en allau en zones on es calcula que hi podria haver entrre 25 i 30 centímetres de neu nova, mentre que un grup del GRAE ha fet la canal del cim dels Encantats des de Sant Maurici. Des del refugi de Mallafré s'ha distribuït la resta de grups de recerca per diferents rutes de baixada des dels Encantats: per la part baixa de la canal, on sembla que hi va haver una allau; la Vall del Monastero, i la Valleta Seca. Durant la tarda no s'ha trobat cap indici dels desapareguts. Una millora puntual del temps a mitja tarda ha permès que un helicòpter sobrevolés la zona, tot i que tampoc no ha localitzat cap novetat.

Rescat exitós a la Vall de Boí

Paral·lelament, els Bombers han trobat tres persones que s'havien desorientat aquest diumenge fent esquí de muntanya a la Vall de Boí, entre Puig Falcó i el Coll del Moro. La boira i el vent han impossibilitat que l'equip conjunt del GRAE i el SEM accedís a la zona, per la qual cosa l'estació de Boí Taüll ha obert el telecadira perquè, amb tres agents dels Mossos d'Esquadra, arribessin al capdamunt de l'estació i iniciessin la recerca. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 11.09 hores.