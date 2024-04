Mor a l'hospital una interna de Brians 1 després d'una temptativa de suïcidi

L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans ha denunciat aquest dimecres la mort d'una dona que estava interna a la Unitat d'Hospitalització Psiquiàtrica (UHPP) de Brians 1 i que hauria mort "suposadament" per suïcidi. Fonts penitenciàries han confirmat que la persona va morir el dijous 28 de març a l'Hospital de Bellvitge, on va ser traslladada des del centre penitenciari en estat crític i ingressada a l'UCI després d'una temptativa de suïcidi que va succeir dilluns 25 al vespre. L'Observatori assenyala que seria la tercera mort per aquesta causa en tres mesos i ha defensat a X que "totes les vides tenen el mateix valor".