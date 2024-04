Dani Alves: "Allà on vaig sobrevisc"

Samarreta blanca de màniga curta, pantalons de xandall ample i uns quilos de menys. Assegut en una de les taules del restaurant Mr. Porter, Dani Alves triava aquest divendres al migdia diversos plats de la carta d'aquest rostidor 'fashion' situat en els baixos de l'Hotel Sir Víctor. Ho feia en companyia del seu íntim amic Bruno Brasil després de presentar-se poc després del migdia en la secretaria de la secció 21 de l'Audiència de Barcelona, en el Palau de Justícia, una de les obligacions que li va imposar el jutge per mantenir la seva llibertat condicional per la violació d'una jove en els lavabos d'un reservat de la discoteca Sutton.

“És el que em toca. Cada divendres anar al jutjat i ja està. Tampoc tinc molt més a fer”, ha explicat a El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Regió7, l'exjugador del Barça mentre prenia el cafè. Abans i després de la trobada amb El Periódico, ha estat consultant el mòbil constantment i xerrant a estones amb el seu company de taula.

I per descomptat, clavant la dent al que havien demanat: porro rostit, pebrots picants, ossobuco de xai rostit a foc lent, 100 grams de carn de 'wagyu' molt feta, polenta trufada de blat de moro per acompanyar les carns i sorbet 'thai' a base de coco, mango i ratlladura de llima. També ha fet fotos al vi que ha compartit amb ell, un pinot noir.

Una exclusiva a canvi d'un milió d'euros

Alves, que ha rebutjat atendre la premsa des del seu empresonament, s'ha mostrat afable encara que no ha volgut comentar res sobre el seu cas “perquè està encara judicialitzat”. Malgrat això, ha concedit una exclusiva a una popular publicació del Brasil a canvi del milió d'euros amb el qual ha pagat la seva fiança, segons la periodista Marisa Martín Blázquez, col·laboradora del programa 'Fiesta', de Telecinco.

Per excusar-se, fins i tot ha fet un símil amb el futbol per descriure el seu actual moment: “El partit que haig de jugar està en els jutjats”. Però no té “ni idea” de quant pot durar aquest ‘partit’ fins que es resolguin tots els recursos presentats per totes dues parts. L'exfutbolista va ser condemnat a quatre anys i mig de presó, dels quals ha passat un any i dos mesos tancat. Va sortir de Can Brians el 25 de març.

"M'adapto a tot"

No obstant això, sí que ha comentat com ho ha passat el temps dins de la presó. Segons les seves paraules, no sembla haver estat molt dur encara que se'l veu bastant més apagat i prim que abans. “Allà on vaig sobrevisc. Jo m'adapto a tot perquè per a mi no és el lloc el que fa a la persona, sinó la persona la que es fa al lloc”, ha subratllat amb un somriure sense voler entrar en més detalls de la seva vida entre reixes. Ara, afirma, es troba "tranquil, bé".

Bon gurmet (un dels seus restaurants favorits a Barcelona és Gresca i La Taverna del Clínic), s'emportava a Neymar a provar les millors taules de Barcelona (“sempre li deia que deixés de menjar pa abans de començar els menjars perquè no s'omplís i esperés el bo”), va ajudar al seu xef personal, Joâo Alcântara, a muntar el desaparegut Fogo i sempre va estar a l'última de les millors obertures.

223 euros pel menjar

Abans de la violació, era també habitual de Mr. Porter. Aquell dia, havia menjat a La Taverna del Clínic i sopat al Mr. Porter, local habitual entre l'entorn blaugrana, ja que per aquí també han passat Xavi i Gundogan, entre altres.

De fet, s'ha interessat pel pròxim restaurant que visitarà aquest periodista: Erre Barcelona, a l'Hotel Torre Melina Gran Meliá (l'antic Joan Carles I). “Vaja, prop de la meva casa…”, ha dit, potser planejant una visita imminent donada la proximitat al seu domicili, a Esplugues de Llobregat.

Després de xerrar amb El Periódico, ha acabat d'escurar el cafè, ha tret el seu mòbil amb funda verda per pagar els 223 euros del compte, s'ha col·locat la gorra i la jaqueta negra que lluïa en arribar al jutjat (potser per passar més desapercebut després de les esbroncades que va rebre en la seva primera compareixença) i s'ha dirigit a la sortida rumb a la seva casa. Fins divendres que ve... si compleix la paraula donada.