Les tres notícies destacades d'aquest matí a Manresa

Arrenquem aquest divendres, 5 d'abril, parlant de l'atur al Bages, que esdevé una de les dues comarques grans que sumen nous aturats al març. A la portada del digital d'avui també parlem de les subvencions demanades per valor de 5,8 milions d'euros per restaurar la Fàbrica dels Panyos de Manresa, que s'hauran de ressoldre abans de l'estiu.

Com a tercer tema destacat: Solsona treu a concurs el casal d'estiu ludicoesportiu de les piscines. Enguany el consistori ha optat per licitar el servei en la seva totalitat en lloc de convocar les places de personal necessari com altres anys.

També destaquem