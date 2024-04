Joan Bobet, l’objectiu al Delta

Ara fa trenta anys, una càmera analògica va entrar a casa del santvicentí Joan Bobet, i des d’aleshores que ha viscut entre les seves mans. Bobet és el director d’empresa de la fusteria Puigdellívol (Sant Fruitós de Bages), és la seva professió, però una afició, la fotografia de natura, i sobretot un paisatge i una fauna, l’ha captivat, el delta de l’Ebre. Fa més de trenta anys que fixa imatges d’insectes, paisatges, fagedes, salts d’aigua, cascades, ocells de desenes de racons de Catalunya i, ara, finalment, n’ha fet un llibre: «Les veus del Delta». Un recull de fotografia artística amb més d’un centenar d’imatges pròpies d’aus que habiten al Delta. Són moments, punts de llum captats, que pràcticament parlen, i que Bobet ha acompanyat amb versos i aforismes escrits per la seva dona, l’escriptora Gemma Estruch. Són paraules que apel·len a la reflexió sobre la vida, sobre la natura i sobre un mateix.

Tot va començar ara fa trenta anys quan Bobet va descobrir que posant un objectiu a la càmera podia observar un món minúscul que superava la nostra mirada. «Vaig començar fotografiant insectes. El fet d’acostar-m’hi i poder-los observar de tan a prop, m’hi va atrapar», explica el santvicentí. La fotografia li va servir per connectar amb la natura i la grandesa de les petites coses. A partir d’aquí, va convertir la fotografia en una filosofia de vida.

Bobet, com a fotògraf per afició i vocació, a través de l’objectiu, va arribar així fins al Delta de l’Ebre. «Van ser les libèl·lules que m’hi van apropar. Al Delta, a mitjan juliol, es congreguen milions de libèl·lules. És impressionant perquè en pots veure de moltes classes», comenta Bobet. Fins que un dia, després d’haver fotografiat altres paisatges costaners i d’interiors de Catalunya, com els boscos de la Fageda d’en Jordà, el Montseny, Montserrat, la Costa Brava i entorns naturals de Sant Vicenç de Castellet, el van cridar els ocells al mateix Delta de l’Ebre. «Al Delta hi ha una biodiversitat impressionant d’ocells migratoris. Cada mes et pots trobar espècies diferents, són com un rellotge biològic. Ara mateix, puc dir-te què trobaràs a cada mes i a quin lloc. Tinc una mena de calendari mental», explica el bagenc.

Ara fa quatre anys que viatja al Delta cada deu dies, més o menys, i explica que en aquest espai natural protegit situat a la desembocadura del riu Ebre, li han passat experiències meravelloses. «Trobes ocells que no ha vist mai ningú i el fet de fotografiar coses inèdites et tiba a anar-hi encara més. Per exemple, l’agró és un ocell que menja peix petit i trobar-lo menjant peix gran, és poc freqüent, doncs al llibre hi surt». Durant aquests quatre anys s’ha documentat amb ornitòlegs, ha estudiat fitxes d’ocells, ha mirat reportatges i ha llegit desenes de llibres d’aus. Així i tot, sempre hi ha algun ocell que és nou per a ell i l’etiqueta amb el nom de ‘Bimbo’. «Com quan érem petits amb els cromos dels Bollicaos», recorda Bobet. El santvicentí explica que venen ocells de l’Àrtic i d’arreu del món. Actualment, hi ha dues-centes espècies reconegudes d’ocells al Delta de l’Ebre i Bobet ja en té quasi cent de fotografiades. «Cada vegada és més difícil trobar-ne de nous quan en tens tants de fotografiats». També comenta que gràcies al fet d’haver-se documentat i estudiat, pot avançar-se als moviments dels ocells perquè ja sap com actuaran o bé com es mouran. «Poder formar part de tot aquell entorn que fotografiaràs és essencial. A vegades, no és tant la càmera ni l’objectiu que puguis portar, sinó el fet de fotografiar sense agredir ni malmetre l’entorn», apunta el bagenc. Bobet explica que sol vestir-se de camuflatge sense que la fauna se n’adoni compte, això li permet poder entrar al cent per cent a l’hàbitat natural d’aquestes espècies. «Gràcies al fet d’anar vestit de camuflatge, s’aconsegueixen fotografies úniques i excepcionals», apunta Bobet.

També explica que tot i ser un espai natural protegit, mai no ha tingut cap problema amb les autoritats forestals. «Encara més, et diré que a vegades m’han passat ciclistes pel costat i no s’han adonat que estava allà. En saludar-los s’han fins i tot espantat», somriu Bobet. El santvicentí explica que està satisfet que el seu projecte pugui arribar a la gent. L’última vegada que va anar al Delta, ara fa uns deu dies aproximadament, va trobar-se a un equip de Radiotelevisió Espanyola que estaven duent a terme unes filmacions a la zona. En veure’l a ell tan ben equipat i amb una càmera professional s’hi van acostar i li van demanar si els hi podrien enviar fotografies pel Delta per un reportatge de la televisió. Bobet explica que va acceptar sense pensar-s’ho dues vegades.

Després de tants anys de trajectòria, n’està molt orgullós i satisfet de poder compartir gran part de les fotografies, des de la fotografia macro dels inicis a les últimes de les diferents aus al Delta. Tot el seu projecte es pot observar a través de la seva pàgina web www.enfocanatural.com, xarxes socials i ara també a través del llibre. Enfoc natural sorgeix d’una petita història que el bagenc va viure amb un fumarell lesionat que va acostar-se-li per demanar-li ajuda. Poques hores després, el petit va morir, però Bobet va entendre que la mirada d’un ocell et vola per sempre més a dins teu.