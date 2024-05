Alerten que cal administrar anticoagulants de forma sistemàtica als pacients amb MPOC exacerbada

Les persones ingressades per crisis o exacerbacions dels símptomes causades per la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) han de rebre tractament anticoagulant preventiu profilàctic de forma sistemàtica, segons un treball del Servei de Pneumologia de l'Hospital del Mar i de l'Institut de Recerca del centre. Aquestes persones presenten un elevat risc de patir problemes cardiovasculars en tenir un increment dels factors que afavoreixen la coagulació de la sang. El treball ha analitzat el perfil de les proteïnes present a la sang d'una setantena de persones: vint sanes i la resta amb MPOC en diversos estats. D'aquests, alguns requerien ingrés hospitalari tres o més vegades l'any per crisis i la resta per una exacerbació.

Amb les anàlisis es va comprovar que els pacients amb MPOC que necessiten ingressar a l'hospital de forma relativament habitual, tot i ser considerats estables, tenen un perfil de proteïnes en sang molt similar a les persones que estan ingressades per una crisi. El cap emèrit del Pneumologia, el doctor Joaquim Gea, ha apuntat que això indica que aquests pacients estan en una situació de pràcticament exacerbació de forma continuada, tot i estar clínicament estables.

En tots dos casos, la seva sang presentava proteïnes relacionades amb la inflamació i amb el sistema immunitari, la qual cosa indica inflamació sistèmica i una resposta defectuosa del sistema immunitari dels pacients.

Això porta els autors a recomanar canviar el seguiment d'aquest grup de pacients, fent-lo més exhaustiu.

El perfil de proteïnes en sang dels pacients amb MPOC canvia en el moment que pateixen una exacerbació de la malaltia. Quan això passa, s’incrementa la presència de proteïnes que afavoreixen la coagulació, és a dir, un estat protrombòtic, fet que mostra que pateixen un risc elevat de patir seqüeles cardiovasculars o de mort per aquest motiu. Un problema que es veu incrementat perquè aquestes persones tenen una mobilitat reduïda durant el seu ingrés a l’hospital.

En aquest sentit, Ge ha apuntat que en aquests casos molts dels empitjoraments podrien ser més un problema cardiovascular que un de respiratori. Per això, ha afirmat que caldria fer sempre una profilaxi amb heparina per evitar que es generin trombes, i una vigilància no només respiratòria sinó que tingui en compte el risc cardiovascular. Actualment aquesta recomanació no se segueix de forma habitual en tots els pacients ingressats per exacerbació de la MPOC.

En l'estudi han participat també investigadors del CIBER de Malalties Respiratòries (CIBERES), així com els hospitals Clínic de Barcelona, 12 de Octubre i la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, Clínica Universitària de Navarra, Hospital Universitari Virgen del Rocío de Sevilla, el Consorci Sanitari Parc Taulí de Sabadell i l'Hospital Sos Espases de Palma de Mallorca.