La segona edició de la Can We Run supera el seu rècord de participants

Santa Coloma de Gramenet va ser testimoni, per segon any consecutiu, de com l’home i el gos formen un molt bon equip junts. Aquest diumenge passat més de 1.200 participants, entre persones i gossos, van participar en la Can We Run Barcelona, celebrada al Parc Fluvial del Besòs. Una zona verda privilegiada per als gossos que pot servir d’exemple, ja que la carrera canina pretén animar a la creació de nous parcs pet-friendly a les ciutats. La jornada d’aquest diumenge va visibilitzar, més encara si és possible, l’estreta relació que mantenen les famílies amb els seus gossos, que precisament acaba sent un membre més. Un esdeveniment lúdic, dinàmic i familiar que va fer disfrutar tant persones com animals en un entorn immillorable.

Segona edició de Can We Run. / ZOWY WOETEN

La iniciativa, organitzada per Prensa Ibérica, El Periódico i diari Sport, compta amb el patrocini de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, ‘Arthur, la pel·lícula’, Eurofitnes, Bissell, Josera i Asisa, i amb la col·laboració de coca-cola, Kivet, NutriSport Ownat, Tractive, Wuapu, Qisu, Trixie, Pocurull i Zeta espacial S.A. (Peta Zetas). Aquesta carrera solidària que ajunta les persones amb els seus animals té com a objectius principals conscienciar sobre la tinença responsable de mascotes, fomentar l’adopció, promoure un estil de vida saludable i recaptar fons per ajudar les protectores d’animals. Cada any, l’esdeveniment solidari reparteix els seus beneficis amb una protectora escollida. Aquesta edició donarà el 30% de la recaptació resultant de la venda dels dorsals a la Fundació Altarriba, un refugi-escola que acull gossos abandonats i perduts. «És una cabana animal molt equilibrada, un refugi familiar que compta amb naturalesa i verd», assegurava Yolanda Valbuena, directora general de la Fundació.

Famílies al complet van poder disfrutar de la jornada festiva

Aquest esdeveniment esportiu solidari que ja fa sis anys que està en tour per Espanya, pretén fomentar el vincle entre mascotes i famílies, mentre que es consciencia la població de la necessitat de conservar el planeta. Tot i que, des de la Fundació mateix, reconeixen que encara queda molt camí per recórrer en la tinença responsable d’animals, esdeveniments com la Can We Run serveixen per visibilitzar aquest problema social i formar la població perquè entengui que un gos no és un objecte del qual es pot prescindir en qualsevol moment.

Esport caní

La jornada va començar al ritme d’Eurofitness, amb un escalfament grupal per despertar tant persones com gossos i preparar els seus músculs per a les carreres. Els segons semblaven estar ja més llestos que els primers, els seus lladrucs animats i les seves ganes de córrer no passaven desapercebudes.

El tret de sortida el va donar la primera carrera de les 10:00 h amb la categoria runner, de 6 km de distància, seguida per la categoria marxa a les 10:45 h, de 3 km. Els gossos, amb més ganes de passejar que els seus acompanyants si cap, corrien ja amb certa experiència en les carreres i d’altres s’estrenaven en aquest esport. Gossos de totes les mides competien per guanyar el seu primer lloc sota el sol i la calor del matí de diumenge, que els feia parar a beure aigua, obligant a fer una pausa els seus acompanyants. Alguns dels participants canins de la categoria marxa, van arribar en braços de les seves famílies, havent-ho donat tot prèviament. Tot i així, tots els participants van arribar amb un somriure a la cara.

En la categoria runner, també hi va haver premis per als més ràpids. En aquesta modalitat, Núria Parlon, va entregar els premis als guanyadors de la categoria masculina: Ramón Carbonell en primer lloc, seguit de Roger Ametlla Bermúdez i Óscar Carballo Vázquez. En la categoria femenina, la guanyadora va ser Laura Godoy Ortigosa i el podi el van completar Marina García Menendez i Tamara Jiménez Belmonte. Parlon va ser l’encarregada de donar el premi a la guanyadora d’aquesta categoria i Juan Ángel Esparza, director de comunicació de Josera-Trixie, va donar els guardons a la segona i a la tercera premiades.

També hi va haver premi per als runners més joves i per a les famílies nombroses que van participar en la Can We Run. En aquest cas, els protagonistes de la categoria infantil van ser Àxel Puche Riba, Oriol Sánchez Bassa i Fernando Pérez Cutillas. El premi de la categoria infantil el va entregar Claudia Perota, distribuïdora de la pel·lícula ARTHUR. Les famílies nombroses van tenir, també, l’oportunitat de trepitjar el podi i ho van fer les famílies Cazali, Reina serra i Delta, que van rebre el premi per part dels regidors de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: Sara Martínez, Toni Suárez i Álvaro Rodilla. Aquestes van ser les famílies més ràpides, però n’hi va haver moltes més que van decidir acudir al complet a aquesta cita tan especial. També hi va haver una menció especial per a l’Ajuntament, de part de Mercedes Otálora, directora comercial Catalunya de Prensa Ibérica.

Yolanda Valbuena de la Fundació Altarriba, Nuria Parlón alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet i Mercedes Otálora de Prensa Ibèrica, en la segona edició de Can We Run Barcelona. / MAYTE CRUZ

Per acabar l’entrega de premis, va tenir lloc un gran sorteig de productes per a les mascotes cortesia dels patrocinadors i els col·laboradors de l’esdeveniment. Entre ells hi havia aspiradors, joguines i packs de menjar.

Durant la jornada, abans de cada carrera, els gossos van poder escalfar amb les seves famílies al ritme d’Eurofitness per moure una mica l’esquelet al ritme de la música. També hi va haver espai per a uns estiraments abans d’anar-se’n a casa, tot i que la majoria dels gossos estaven ja estirats a l’ombra amb les galledes d’aigua a prop. Els protagonistes de la jornada ja havien fet la seva feina.

Fomentar l’adopció

Dins de l’ambient festiu, la solidaritat es va plasmar amb l’entrega oficial del xec de la donació del 30% de l’import recaptat en les inscripcions a la Fundació Altarriba. Yolanda Valbuena, directora general de la Fundació Altarriba, va voler remarcar durant la jornada, la importància de ser solidaris i ajudar els refugis: «Tenir un animal és un acte de responsabilitat que dura entre quinze i vint anys de vida, ells no tenen la culpa dels canvis que pateixis durant aquesta etapa, no pots tenir-los per impuls». També va recalcar que la nova llei dona als animals l’entitat d’éssers que senten i va recalcar la importància de les penalitzacions per maltractament que existeixen actualment.

Es van aconseguir dues adopcions a la Fundació Altarriba durant l’esdeveniment

Gràcies a la jornada es van adoptar a dos gossos de la Fundació i els col·laboradors Josera i Trixie van cedir material i menjar per a la protectora. L’ambient solidari es palpava a cada racó del Parc Fluvial del Besòs, on els animals eren els protagonistes.

«No m’ho esperava»

El guanyador de la categoria runner masculina no s’esperava arribar a la meta com el primer. «Hem arrencat forts, però a la meitat, quan ja pensava que acabàvem, he vist que encara em quedava recorregut i el meu gos semblava que ja no podia», explicava Ramón Carbonell. Per sort, el seu amic caní es va animar i van arribar bé.

«Tot el mèrit és seu»

Aquesta va ser la frase principal del discurs de Laura Godoy, la guanyadora de la categoria runner femenina. «La Frida ha donat molt més que jo i tot i que feia temps que no ens entrenàvem, ho hem aconseguit. Ella és una màquina», així parlava de la seva millor amiga canina. Va voler remarcar que la calor i la set els ho van complicar, però finalment van poder aconseguir aquest primer lloc tan esperat.