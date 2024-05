Tria bé què estudies, perquè t'ajudarà a aconseguir la millor feina

“Estudia, treu-te una carrera, que si no no triomfaràs”. Aquesta frase, que han sentit aclaparats de boca dels seus pares la majoria d'estudiants dels anys 80 i 90, reflectia les característiques del mercat laboral de l'època a Espanya. I tendia a confirmar-se perquè els llicenciats universitaris solien aconseguir després millors feines i sous que els que no tenien un títol superior.

Però el context ha canviat i, avui dia, ja no és així. De fet, actualment hi ha diverses alternatives igual de vàlides, almenys pel que fa a la seva capacitat de garantir un bon futur laboral, estable, ben remunerat i amb projecció. Una és la Formació Professional (FP), que no deixa de créixer a Espanya i rep finalment el reconeixement que es mereix, per la seva contribució tant a l'economia com al creixement professional.

El 2023 ja es van vorejar a Espanya els 6 milions de titulats en FP, és a dir, prop del 25% de la població activa. I, segons les previsions, la xifra continuarà creixent.

L'àrea de Sanitat és la branca de FP amb més demanda a Espanya. / .

El 'boom' de la FP a Espanya

Els darrers cinc anys les matriculacions en FP han augmentat un 30% al nostre país, segons el Ministeri d'Educació i Formació Professional, el canvi recent de nom del qual reflecteix així mateix l'impuls que s'està donant a aquest tipus d'estudis. I l'Observatori de la Formació Professional, una plataforma especialitzada, ho confirma i apunta que durant els propers deu anys es crearan fins a quatre milions de nous llocs de treball destinats a titulats a FP.

El Observatori de la Formació Professional preveu, per exemple, que el Turisme generi 2,3 milions de nous llocs de treball d'aquí al 2035. I, d'ells, 585.000 es dirigiran a titulats en FP. A la Indústria la ràtio serà més gran, amb 2,07 milions de noves ocupacions i 757.000 per a Formació Professional i, en Comerç, les dades parlen d'1,4 milions totals i 300.000 per a FP. I encara n'hi ha més, com els 300.000 que s'esperen al sector d'Hostaleria i els 150.000 del d'Alimentació.

¿Què es pot fer?

Dels gairebé 1,1 milions d'estudiants matriculats en FP el curs 2022/2023, prop de 80.000 van cursar una formació bàsica, mentre que més de 438.500 van fer un grau mitjà i, més de 568.300, un de superior. Això es tradueix en un increment del 5,6% respecte a la temporada anterior i s’arriba al citat 30% dels darrers cinc anys.

Els estudiants de Graus Bàsics d’FP solen triar cicles en Electricitat i Electrònica i també en Transport i Manteniment de Vehicles. En graus d’FP Mitjans i Superiors, en canvi, les àrees preferides són, per aquest ordre, Sanitat, Administració i Gestió, Informàtica i Comunicacions, i Serveis Socioculturals i la Comunitat.

Presencial, en línia i mixta o 'blended', tres opcions diferents per completar un grau de FP. / .

¿On es pot estudiar?

Els centres especialitzats són el lloc adequat per estudiar l’FP. I, tot i que l'oferta és àmplia, hi ha algunes referències que cal tenir en compte. ILERNA, per exemple, n'és una, perquè aquesta empresa educativa lidera la revolució de l’FP a Espanya, sumant, entre altres coses, més de 50 anys d'experiència i més de 150.000 alumnes titulats.

Ofereix 30 cicles diferents, entre Mitjans i Superiors, i mostra un índex de recomanació del 98%. I compta amb 11 centres repartits per vuit grans ciutats de la geografia nacional: Madrid, Barcelona, Sevilla, Lleida, Tarragona, Valladolid, Cadis i Còrdova.

Presencial, en línia i ‘blended’

ILERNA va ser pionera a oferir FP en línia a Espanya i, avui, amplia l'aposta permetent triar fins a tres modalitats d'estudi diferents: presencial, en línia i ‘blended’, que es realitza en remot però afegeix sis hores de tutoria personal al centre elegit. Així, qualsevol alumne podrà estudiar al seu ritme, com li convingui millor, compatibilitzant la seva vida personal i/o laboral amb la formació.

Totes les titulacions d'ILERNA són 100% oficials i els centres presencials estan homologats pel Ministeri d'Educació. En aquest sentit i per facilitar l'accés a l’FP, ILERNA ofereix la possibilitat d'iniciar la formació a distància al febrer i al setembre, mentre que la formació presencial s'ajusta al tradicional calendari acadèmic, és a dir, arrencar al setembre i finalitzar al juny.

Pel que fa a l'aspecte financer i de cara a afavorir l'accés a l'educació, ILERNA ofereix a la seva web fins a un 15% de descompte en els cicles de grau mitjà i grau superior. A més, dona suport als alumnes amb la possibilitat de finançar els cursos sense interessos la primera setmana de cada mes.

Un dels centres d'ILERNA a Madrid. / .

¿Quins cicles ofereix cada centre?

Barcelona. L'empresa ofereix a la capital catalana 17 cicles formatius de Grau Mitjà i Superior de les famílies següents: Sanitat, Màrqueting i Comerç, Informàtica i Telecomunicacions, Administració i Gestió, Hostaleria i Turisme, Serveis Socioculturals i Imatge Personal.

Cadis. Entre els dos centres presents a la ciutat reuneixen un total de 19 cicles de Grau Mitjà i Superior dels sectors següents: Sanitat, Imatge i So, Informàtica i Telecomunicacions, Administració i Gestió, Serveis Socioculturals i Màrqueting i Comerç.

Còrdova. ILERNA també té dos centres aquí, que acumulen un total de 19 cicles de Grau Mitjà i Superior en Sanitat, Màrqueting i Comerç, Informàtica i Telecomunicacions, Administració i Gestió, Seguretat i Medi ambient i Serveis Socioculturals.

Madrid. A la capital d'Espanya, que també disposa de dos centres, s'imparteixen 20 cicles de grau mitjà i superior d'aquestes àrees: Sanitat, Màrqueting i Comerç, Informàtica i Telecomunicacions, Administració i Gestió i Serveis Socioculturals.

Lleida. S'ofereixen fins a 20 cicles formatius de grau mitjà i superior en Sanitat, Imatge i So, Màrqueting i Comerç, Informàtica i Telecomunicacions, Administració i Gestió, Serveis Socioculturals i Esport.

Sevilla. L'oferta contempla 19 cicles formatius de Grau Mitjà i Superior de les famílies següents: Sanitat, Imatge i So, Màrqueting i Comerç, Informàtica i Telecomunicacions, Administració i Gestió, Serveis Socioculturals i Imatge Personal.

Tarragona. En aquesta ciutat es pot triar entre 3 cicles formatius de grau mitjà i superior de l'àrea de Sanitat.

Valladolid. En aquest centre es poden trobar 5 cicles formatius de Grau Mitjà i Superior de dues branques: Sanitat i Serveis Socioculturals.