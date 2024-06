Els GRAF, 25 anys darrere del foc des de l’incendi del 98

El grup d’actuacions forestals dels Bombers va néixer després que cremessin 27.000 hectàrees a la regió

L’incendi del 1998 que va cremar unes 27.000 hectàrees de bosc i conreus a la Catalunya central va posar en relleu la necessitat d’introduir noves estratègies en la feina dels bombers. Els tres dies de tesmpesta de foc que van afectar el Bages, el Solsonès, l’Anoia i la Segarra van confirmar l’existència d’un altre tipus d’incendi més virulent i ràpid que posava al límit la seva capacitat d’extinció. Un any després d’aquell episodi va néixer el GRAF, que enguany arriba als 25 anys, com una unitat especialitzada en la prevenció i l’extinció d’incendis forestals que per primera vegada va incorporar un element clau: la possibilitat d’estudiar el comportament dels focs i predir-ne l’evolució per planificar estratègies d’atac.

«En aquell temps, com a Bombers teníem molt poca visió d’escenaris, senzillament corríem a apagar el foc sense estudiar les seves dinàmiques», explica el sergent responsable de la unitat tècnica del GRAF, Emili Dalmau. L’especialista parla sobre els orígens d’aquesta unitat dels Bombers des de l’ermita de Sant Gabriel, al terme de Riner, al Solsonès, des d’on s’observa una àmplia panoràmica del paisatge que va cremar pel foc del 1998. «L’incendi va començar a la serra de Castelltallat, que es veu al fons de tot, i va arribar fins als turons que tenim aquí al davant, a tocar de la Torregassa, al municipi d’Olius, fent una estirada d’uns 25 o 30 quilòmetres en només dos dies», destaca el responsable del GRAF a la Catalunya central, Asier Larrañaga, evidenciant que l’incendi va desbordar els mitjans d’extinció dels bombers d’aquell moment.

Larrañaga comenta que durant l’incendi del 98 el cos de Bombers encara tenia molt present l’any 1994, «que també va ser catastròfic a nivell d’incendis». En aquell moment, assenyala que es va associar la crema de milers d’hectàrees a la sequera i a la situació meteorològica adversa que va viure Catalunya. «En canvi, el 1998 no va ser un any especialment sec i, per contra, en un territori com aquest, en només dos dies de meteorologia dura, els incendis van ser capaços de cremar 27.000 hectàrees». És a partir d’aquest moment que el cos va prendre consciència que, sense tenir una gran sequera els boscos, «aquests eren prou vulnerables per cremar amb potència», diu Larrañaga. Per primera vegada, es va començar a parlar de la vulnerabilitat d’un paisatge amb molta càrrega combustible a causa de l’abandonament de pastures i conreus.

«Fins aleshores les males llengües sempre deien que el problema era la falta de mitjans», apunta Dalmau. De fet, a partir dels anys vuitanta, el cos comença a créixer amb més efectius i mitjans aeris per fer front als incendis que en aquell moment ja començaven a preocupar. «Quan l’any 1994 vam viure un dels episodis d’incendis més greus del país encara es va creure que faltaven més recursos i es va continuar ampliant la plantilla perquè hi havia el mantra que, si arribàvem tard, el foc es feia més gran», explica el sergent. Fins que l’any 1998 va arribar la gran paradoxa: «un sol incendi va posar el sistema en joc i, a més a més, no es podia dir que els bombers féssim tard perquè érem allà des del minut zero». En aquest moment, es van adonar que el problema no era tant la quantitat de bombers disponibles sinó l’abast d’uns focs «fora de la capacitat d’extinció».

La necessitat de canviar de model

Després de l’experiència d’aquest incendi, van començar a arribar les preguntes. Com podia ser que amb l’increment d’efectius al cos dels darrers anys no haguessin estat capaços d’aturar la força de les flames?«Els polítics necessitaven donar respostes a la gent perquè la sensació era de frustració, de no haver estat capaços de salvar totes aquelles hectàrees cremades», explica qui aleshores era el cap del Parc de Bombers de Solsona, Francesc Rodríguez, ara ja bomber jubilat. «Ningú sabia com explicar aquell escenari de focs pràcticament incontrolables que evidenciava que calia canviar de model, que ja no servia la dinàmica de repartir els bombers pel perímetre de les flames sense tenir coneixement sobre com evolucionaria el foc o quin era el seu comportament», posa de manifest.

Abans de la creació del GRAF el cos dels Bombers no disposava d’unitats d’anàlisi. «El món universitari dedicat a l’estudi dels incendis forestals i el treball més tècnic dels Bombers es donaven l’esquena», ressalta Rodríguez, que afegeix que hi va haver una persona clau que va permetre unir aquests dos mons. Es tracta de Marc Castellnou, l’actual responsable del GRAF, que aleshores treballava com a enginyer de muntanyes al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). «Ell havia estudiat a fons les estratègies d’extinció i anàlisi de comportament dels incendis forestals que ja havien desenvolupat als Estats Units i els consellers de l’època el van començar a visitar perquè necessitaven entendre la situació per donar respostes a la gent», explica. Fruit d’aquelles converses, es va veure la necessitat de crear una unitat especialitzada en l’estudi del comportament dels incendis per predir-ne millor l’evolució i planificar una estratègia més efectiva. I a partir d’aquí, l’1 de març del 1999 va néixer el GRAF.

El primer equip del GRAF

La primera unitat operativa del GRAF estava formada per vuit persones especialistes en incendis forestals. «Recordo que aquell primer any vam treballar tot l’estiu, sense parar, hi havia molta feina per fer», destaca Dalmau, que va formar part del primer equip. Durant aquells primers anys, es van dedicar a estudiar incendis històrics a Catalunya per tal de determinar certs patrons de comportament que els ajudés a anticipar-se, però també es van dedicar a desenvolupar un programa de cremes prescrites per la neteja del sotabosc, introduint tècniques ancestrals de l’ús del foc per reduir el risc d’incendi. A més, van aconseguir crear una cartografia operativa per tot el cos dels Bombers amb indicacions sobre els punts d’aigua, l’accessibilitat dels camps per als camions i altres informacions que rellevants en cas d’incendi per als efectius del cos.

«Durant aquests 25 anys, hem evolucionat respecte a la tàctica. Ara, per exemple, aprofitem més les finestres nocturnes, tenim més criteri a l’hora de saber quin flanc prioritzar perquè l’incendi no se’ns faci gran, sabem cap a quins focus convé destinar les forces», posa en relleu Larrañaga. En aquest sentit, el gran canvi que aporta el GRAF és l’anticipació, «saber com es mourà el foc i en quints punts tenim l’oportunitat de fer una feina efectiva». La diferència respecte a fa 25 anys, continua, és que abans s’actuava de forma més intuïtiva en base l’experiència acumulada dels bombers i ara hi ha una estratègia i planificació al darrere.

Un escenari d’incendis extrems

Els tècnics del GRAF consideren que avui en dia aquesta unitat especialitzada té més sentit que mai tenint en compte que els incendis són cada vegada més ràpids i intensos pel context del canvi climàtic i el potencial combustible als boscos. «Estem davant d’un nou escenari on són més probables els incendis de sisena generació, que tenen un comportament extremadament més virulent dels que havíem vist fins ara», posa de manifest Larrañaga.

El bomber descriu que són incendis amb un potencial enorme que corren molt més. «Si el del 98 es movia a una velocitat de 4 o 5 km/h, en els darrers anys hem vist grans incendis en països com Grècia, Portugal o Xile que avancen a uns 18 km/h, que es troben fora de la capacitat d’extinció». També exposa que una altra característica d’aquests incendis és que «són capaços d’entrar en contacte amb l’atmosfera, generant pirocúmuls plens de brases incandescents que poden tornar a precipitar-se a la superfície i generar nous focus».

Dalmau remarca un dels grans reptes actuals del GRAF és saber anticipar aquest fenomen. «Ens hem adonat que hi ha incendis que en determinats dies i llocs, sent petits, tenen les condicions per convertir-se en autèntics monstres». Aquest fet s’explica perquè «amb el canvi climàtic tenim atmosferes més calentes i inestables que provoquen que amb poca càrrega combustible ja puguem tenir problemes seriosos amb els incendis», adverteix Dalmau.

Els especialistes tenen clar que l’única forma d’intentar revertir aquesta situació és treballar sobre el paisatge. «Hi ha molta feina a fer, cal reduir la càrrega combustible dels boscos, però això implica canvis importants en la concepció del nostre paisatge, ja que hem d’anar cap a boscos més oberts amb més zones de conreus i de pastures», afirma Larrañaga. Al seu torn, Dalmau afegeix que «si perdem el sector primari, la ramaderia, els camps de vinyes o ametlles, tindrem un paisatge cada vegada més vulnerable». El missatge que volen llançar és que no es necessiten més recursos, encara que sempre van bé, sinó millorar veritablement el paisatge per fer-lo més resilient als incendis que puguin venir.