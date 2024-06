Revolta Pagesa crea el primer gremi de la pagesia catalana

Revolta Pagesa ha creat el primer gremi de la pagesia catalana amb l'objectiu de ser "escoltats" i "diferenciar-se" de la resta d'associacions agràries. L'associació neix amb vuit socis, un per cadascuna de les vegueries de Catalunya. "Serà una organització independent, democràtica, lliure i transparent", asseguren. L'anunci s'ha fet durant una assemblea oberta al tall de l'AP-7 a la Jonquera, on han fet una crida als assistents a agremiar-se. La portaveu de Revolta Pagesa, Ingrid Pou, assegura que el moviment "continuarà" i que seguiran treballant per defensar els interessos de la pagesia.

Aglutinar tota la pagesia, diferenciar-se i actuar "lliurement" sense vinculacions "polítiques". Amb aquests tres objectius aquest dilluns s'ha registrat oficialment el gremi de la pagesia catalana. L'entitat, promoguda per Revolta Pagesa, neix amb vuit socis fundadors -un per a cada vegueria-. L'anunci suposa un "pas endavant" del moviment, que "continuarà" treballant pel sector.

La portaveu de Plataforma Pagesa, Ingrid Pou, diu que fins ara no hi havia cap gremi que representés la pagesia i que, a més, serà una organització empresarial que no actuarà sota cap mandat polític. "Fins ara ens havien dit que no eren prou representatius i no estàvem constituïts. Per tant, moltes administracions no ens donaven la importància suficient", afirma Pou. "Volíem fer quelcom diferent de la resta d'associacions agràries", afegeix Pou en una clara al·lusió al sindicat Unió de Pagesos, que no ha participat a la protesta.

El tall de la Jonquera ha començat puntual a les deu del matí. Uns sis tractors de la Catalunya del Nord i més d'un centenar del Principat han arribat alhora i s'han situat just al tram fronterer en una protesta "històrica" i sense precedents.

La protesta ha tingut des del primer moment un to festiu i, a diferència de les que es van fer al febrer, no s'hi han muntat barricades. Poc després de la una del migdia, els congregats han dinat i al llarg de la tarda l'ambient distès ha imperat. Cap a les sis, han començat a preparar el foc per la carn a la brasa que menjaran per sopar i alguns ja han començat a preparar-se per fer nit a la carretera. La protesta es mantindrà fins demà al matí.

Tots els passos fronterers tancats

A Bossòst (Val d'Aran) i el port d'Eth Portilhon la protesta ha congregat uns 200 pagesos, que han tallat l'N-230 per fer sentir el malestar del sector. El tall és total i solament deixen passar el transport sanitari, d'emergències o l'escolar. Hi ha pagesos de la Val d'Aran, els Pallars, l'Alta Ribagorça, l'Urgell, el Pla d'Urgell, les Garrigues i una petita representació d'agricultors de Múrcia.

A la Farga de Moles (Alt Urgell), just abans de la frontera amb Andorra, més de 200 pagesos tallen des de dos quarts d'onze del matí l'N-145. Reclamen més control i vigilància en les importacions de fora d'Europa i menys pressió fiscal en les energies per compensar l'augment de costos que pateix el sector.

Al Coll d'Ares (Ripollès), una cinquantena de pagesos del Ripollès i el Vallespir tallen des d'aquest matí la C-58. En un ambient tranquil, diversos tractors entravessats impedeixen el pas de camions de mercaderies i vehicles privats per aquesta via. Només obren en cas d'emergència. També hi ha diversos efectius de la Guàrdia Civil, els Mossos i la Gendarmeria.

Els transportistes es queixen

Finalment, els transportistes també han fet sentir la seva veu tot afirmant que els talls de carreteres convocats pels pagesos causen un "greuge evident" al sector. Per això han reclamat "solucions" a l'administració per garantir el pas dels vehicles. En un comunicat, la Confederació Empresarial de Transport per Carretera de Catalunya (CETCAT) i la Coordinadora d'Organitzacions de Transportistes (COT), subratllen que les protestes dels agricultors "per pressionar les autoritats de la Unió Europea de cara a les eleccions" de diumenge les acaben "pagant" els transportistes.

Al text també assenyalen que tothom te dret a manifestar-se i exposar les seves queixes "quan ho consideri oportú" però lamenten que les conseqüències dels bloquejos de la pagesia afectin el seu sector, que no pot treballar amb normalitat.