Accelerar la transició verda, el camí cap a la descarbonització

El sector de les telecomunicacions és un pilar fonamental per a la nostra societat. De la mateixa manera, els pròxims anys, el sector continuarà jugant un paper fonamental per abordar una recuperació econòmica i social i per construir una economia més verda i justa per a tothom.

S’ha demostrat que sense connectivitat i digitalització no hi ha transició verda. Per això, és clau per a la salut, l’educació, la indústria, l’agricultura, el transport i l’ús del futur.

Telefónica, que té el propòsit de connectar la vida de les persones, l’alinea amb el seu compromís amb el planeta incidint específicament en els ODS ambientals (7,11, 12 i 13), desvinculant el seu creixement de la petjada ambiental i ajudant a descarbonitzar l’economia. El Pla d’Acció Climàtica és el seu full de ruta i s’integra de forma transversal en tota la Companyia amb l’objectiu, validat per Science-Based Targets initiative (SBTi), d’assolir les zero emissions netes el 2040.

La connectivitat és el primer requisit per accedir al món digital. És un servei core que ofereix directament als seus clients, i que és present en la majoria de les solucions digitals més avançades. Per això, les xarxes de telecomunicacions constitueixen la primera i més poderosa plataforma per a la transició verda.

Xarxa sostenible

Telefónica centra la seva estratègia de sostenibilitat mediambiental a optimitzar les seves xarxes fixes i mòbils a través de l’eficiència energètica, energia renovable i tecnologies avançades: la fibra òptica –un 85% més eficient en consum energètic– en substitució del coure i el 5G –fins i tot un 90% més eficient que el 4G en termes de consum d’energia per unitat de trànsit–. Gràcies a això Telefónica ofereix una xarxa robusta, segura, estable i cada vegada més sostenible per donar resposta a la creixent demanda de dades, permetent l’adopció d’accions que afavoreixin la reducció d’emissions de CO2 com el teletreball, la migració de serveis i servidors al núvol, la formació o l’atenció mèdica en remot, entre altres.

En el seu avenç, Telefónica ha disminuït, des del 2015, un 81,4% les seves emissions operacionals, i un 51% a l’incloure-hi les generades a la seva cadena de valor. La reducció d’emissions no només és compatible amb l’expansió de la xarxa i la qualitat del servei, sinó que permet que Telefónica sigui més competitiva. Gràcies a la fibra i el 5G, més eficients energèticament, i a més de 170 projectes, la companyia ha reduït el consum energètic un 8,6% comparat amb 2015, malgrat que el trànsit gestionat per les seves xarxes ha augmentat 8,6 vegades.

Així mateix, en l’actualitat el 100% del seu consum elèctric prové de fonts renovables a Europa, el Brasil, Xile i el Perú; 84% a nivell global. Les emissions de Telefónica el 2023, sense el seu Pla d’Energia Renovable, haurien sigut 3,5 vegades superiors.

Residu zero

De la mateixa manera, la digitalització és crucial per limitar l’augment de temperatura mitjana del planeta per sota d’1,5ºC. Telefónica ofereix les seves solucions Eco Smart a les empreses a fi de contribuir a descarbonitzar l’economia. Gràcies a les eficiències generades per la connectivitat i els serveis digitals va ajudar les empreses a evitar 86,1 milions de tones de CO2 el 2023.

Telefónica treballa per ser una companyia Residu Zero el 2030 a través de l’economia circular. El 2023, Telefónica va reciclar el 97% dels seus residus, i va reparar i va reutilitzar 4,5 milions d’equips electrònics d’operacions, oficines i clients, dels quals 313.805 són equips de xarxa.

Telefónica valora la importància de la protecció de la biodiversitat i de la gestió eficient de l’aigua. El 98% de les seves instal·lacions es troben en hàbitats de baix o molt baix valor per a la biodiversitat i el 2023 la companyia va reduir un 12,8% el consum d’aigua respecte a l’any anterior al comptar amb plans de gestió sostenible de l’aigua en més de 1.700 edificis. A més, 191 milions de clients van triar la factura sense paper, per la qual cosa es van evitar el consum de 4.375 tones de paper i la tala de prop de 74.000 arbres.

L’estratègia i accions posades en marxa permeten a la telco continuar liderant aquesta matèria i formar part de la Llista A de l’índex CDP Climate Change, en què està present des de fa una dècada de forma consecutiva.

