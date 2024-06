La preocupació per la sequera incrementa l’ús responsable de l’aigua

Des de boscos i terres àrides fins a terres agrícoles i llacs, els espais naturals de què depèn l’existència de la humanitat estan arribant a un punt de no retorn. Aquesta és la dada que assenyalen des de les Nacions Unides: fins al 40% de les zones terrestres del planeta es troben degradades. Una situació que afecta directament la meitat de la població mundial i posa en perill aproximadament la meitat del PIB global.

El número i la durada dels períodes de sequera han augmentat un 29% des de l’any 2000 i, si no es prenen mesures, podrien afectar més de tres quartes parts de la població mundial el 2050. El Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra aquest dimecres 5 de juny sota el lema «Som la generació de la restauració», l’ONU reclama que, tot i que no podem retrocedir en el temps i revertir els danys, sí que queda marge per fer revitalitzar les fonts d’aigua, restaurar els terres i fer créixer els boscos.

Aqualia s’afegeix a aquest dia i remarca la importància de conscienciar en hàbits responsables que contribueixin a formar la #GeneracióRestauració, com denomina l’ONU. La companyia publica el V Baròmetre de Conductes Sostenibles elaborat amb les dades extretes dels milers de test realitzats pels ciutadans en el Sosteniblòmetre. En aquesta ocasió, revelen una millora en els hàbits relacionats amb l’ús i consum de l’aigua en el dia a dia.

El Baròmetre d’Aqualia

La preocupació dels ciutadans per la sequera i les mesures implantades en diversos punts d’Espanya per controlar el consum d’aigua, han impulsat en aquests últims mesos un increment dels hàbits sostenibles. El V Baròmetre de Conductes Sostenibles d’Aqualia revela que el 100% de les persones consultades afirmen tancar l’aixeta de la dutxa mentre s’ensabonen (davant el 93,3% de l’onada anterior), així com l’aixeta del lavabo mentre es raspallen les dents. El mateix percentatge posa el rentaplats només quan està ple, revisa que les aixetes de casa estiguin en bon estat i no perdin aigua i, guarda aigua freda al frigorífic per no fer córrer aigua de l’aixeta quan fa calor.

Són dades extretes de milers de tests realitzats pels ciutadans. El ‘Sosteniblòmetre’ és una eina d’Aqualia que, a partir de cinc preguntes senzilles, permet a cada persona avaluar com de sostenibles són els seus hàbits quotidians. / Datos Aqualia

Entre altres hàbits estesos, es pot destacar que un 87% dels enquestats treuen els aliments del congelador amb temps per evitar descongelar-los amb aigua calenta. El Baròmetre mostra també una creixent conscienciació sobre l’ús responsable del sanejament, ja que un 93% afirma que no tira tovalloletes al vàter; un gest de vital importància, ja que evita que els rebutjos llançats al lavabo formin masses gegants que encallen les xarxes de sanejament. A més, el 50% diu demanar aigua de l’aixeta als restaurants en comptes d’aigua embotellada, davant un percentatge del 47,3% obtingut al baròmetre anterior (desembre de 2023).

Quant als hàbits que encara presenten un marge de millora, es pot destacar que només un 20% de les persones consultades moderen l’ús d’aigua calenta mentre renten els plats a mà i un 37,5% indica que abans que surti l’aigua calenta a la dutxa, sol tenir a mà una galleda per recollir-la i utilitzar-la més tard. Finalment, només el 40% dels enquestats tenen reductors de pressió a la cisterna per estalviar aigua.

Les províncies més sostenibles

El rànquing de «províncies més sostenibles» del Sosteniblòmetre mostra en aquesta onada que, des de començament d’any, els ciutadans de Jaén, Astúries, Conca i Còrdova són els que han acreditat tenir comportaments més sostenibles, per la seva participació i encert en les respostes. La dada de la major o menor sostenibilitat és l’índex obtingut de la relació entre les puntuacions dels ciutadans en el test (sostenipunts) i el nombre de participants de cada província.

El I Baròmetre de Conductes Sostenibles es va llançar en juny de 2022 i, des d’aleshores, Aqualia publica de forma periòdica els resultats d’aquest estudi per conscienciar els ciutadans que continuïn adoptant gestos sostenibles en el seu dia a dia. El Sosteniblòmetre és l’eina d’Aqualia que, a través d’un test de cinc senzilles preguntes, permet als usuaris mesurar com de sostenibles són els seus hàbits quotidians. El resultat obtingut convida a reflexionar sobre quines pràctiques podrien millorar-se i com fer-ho, gràcies als consells sostenibles per implementar en els hàbits diaris que proporciona l’eina.

Aqualia, com a primera empresa del sector certificada per AENOR en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), destaca que l’aigua és fonamental per al desenvolupament i pot ser un motor de canvi per impulsar una societat més justa, un dels desafiaments de l’Agenda 2030.