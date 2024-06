Les ADF denuncien que Interior vol limitar la seva intervenció als incendis i reclamen que es retiri el PAGI

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) han mostrat el seu "total desacord" amb el nou Pla d'Actuació del Grup d'Intervenció (PAGI) que ha elaborat el cos dels Bombers i reclamen al Departament d'Interior que el retiri. Les ADF critiquen que el document les relega a un "segon pla" en cas d'incendi forestal, ja que situa aquest cos "a la cua de l'incendi" i en tasques de "suport". Fa tot just una setmana, Bombers va anunciar que ajornava la implementació d'aquest pla, però les ADF creuen que cal un "canvi urgent" del document abans d'entrar de ple en la campanya forestal. Han demanat una reunió amb Interior i no descarten mobilitzar-se aquest divendres a Barcelona. Fonts d'Interior han indicat que seguiran dialogant amb tots els actors.

Les ADF han denunciat a través d'un comunicat que el nou PAGI va "en contra de l'esperit del Pla Infocat" i també del "treball realitzat durant gairebé 40 anys per les ADF". Critiquen que el document situa les ADF "a la cua de l'incendi" un cop ja s'hagi desplegat el cos dels Bombers. A més, asseguren que el PAGI també diu que les ADF "podran ser requerides, en cas d'un incendi que superi la primera resposta, per fer maniobres d'atac indirecte amb maquinària agrícola i suport a Bombers amb cisternes d'aigua per a l'alimentació dels vehicles".

En aquest sentit, les ADF asseguren que no poden "acatar" aquest PAGI ni tampoc la versió del 2022, ja que consideren que "posen en risc el territori" i "exclouen recursos d'intervenció preparats i capacitats per minvar les conseqüències que els incendis forestals poden tenir sobre la població i l'entorn". Reclamen que es faci un "canvi urgent" del document abans d'entrar de ple en la campanya forestal i que aquest "contempli la plena integració de les ADF en el sistema de prevenció i extinció d'incendis forestals".

En el mateix comunicat lamenten que, si s'aprova aquest nou PAGI, "es deixarà de comptar amb més de 6.000 voluntaris actius i capacitats per actuar en tasques de suport en l'extinció d'incendis forestals". Aquest fet, creuen, provocarà "el desplaçament de recursos de Bombers arreu del territori per intervenir en incendis forestals i, per tant, deixant el territori amb una pitjor capacitat de resposta davant les emergències ciutadanes que puguin sorgir com accidents de trànsit o focs d'habitatge".

Les ADF han demanat una reunió amb la conselleria d'Interior i lamenten que, a hores d'ara, encara no han rebut cap resposta formal. Davant d'aquesta situació no descarten fer una mobilització aquest divendres a Barcelona.