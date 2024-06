Catalunya té una taxa de suïcidis de presos 2,3 cops més alta que la mitjana de tot Europa

Catalunya té una de les taxes de suïcidis de presos més altes de tot Europa. Ho diu l’informe anual sobre l’estat de les presons del Consell d’Europa del 2023. Així, la taxa a Catalunya és de 16,8 suïcidis per cada 10.000 interns, mentre que la mitjana europea és de 7,1. A la resta d’Espanya la mitjana és de 7,3. El rècord del continent el té Letònia, amb una taxa de 21,7, seguit de Suïssa, França i Escòcia. En altres indicadors, Catalunya té més bona posició, com la ràtio de presos per cada 100.000 habitants, que és de 97,8, per sota dels 120 de la resta d’Espanya i dels 124 de la mitjana europea.

La densitat de la població reclusa per cada 100 places és de 77,9, per sobre del 59,6 de la resta d’Espanya, però per sota del 87,8 europeu. La ràtio de reclusos per cada treballador és d’1,5 a Catalunya, 2,4 a Espanya i 1,6 a Europa.

La ràtio d’ingressos a presó per cada 100.000 habitants és de 68,7, per sota de la mitjana espanyola, de 73, i de la mitjana europea de 167. El rècord el té Macedònia del Nord, amb quasi 580 presos, amb Turquia ben a prop amb 490 per cada 100.000 habitants. La ràtio de fugides és de 5,2 per cada 100.000 interns, molt per sota de la mitjana estatal, de 17,4 i de la mitjana europea, de 41.

La proporció de dones és del 6%, per sota del 7,2% de l’administració de l’Estat i per sobre del 5,2% de mitjana europea. Les proporcions més altes les tenen països poc poblats, com Andorra o Malta, al voltant del 10%. Pel que fa a l’edat, a Catalunya el 13% dels interns tenen de 18 a 25 anys, el 68% tenen de 26 a 49 anys, el 16,4% tenen entre 50 i 64 anys, mentre que un 3,2% tenen 65 anys o més, xifres més o menys similars a la resta d’Espanya i d’Europa.

La proporció d’estrangers també és més alta a Catalunya, 48,7%, que a la resta de l’Estat, 27,1%. La mitjana europea és del 26,8%. Els reclusos de la resta de la Unió Europea són el 12% a Catalunya, el 19% a la resta d’Espanya i el 30% a tot Europa.

Gairebé un de cada cinc presos, el 19,5%, no té sentència ferma, per sobre del 15,9% d’Espanya, però per sota del 30% de mitjana europea. Dels empresonats, només el 9,9% estan condemnats per homicidi o intent d’homicidi, per sobre del 7,4% de la resta de l’Estat, però per sota del 13,4% de mitjana europea. El 18,9% estan empresonats per robatoris, molt per sobre del 2,2% de la resta de l’Estat i del 13,7% d’Europa. Els empresonats per tràfic de drogues són el 13,2%, per sota del 16,6% de la resta d’Espanya i del 18,9% d’Europa.

El 16,5% dels reclusos compleixen una pena d’un a tres anys, menys que a Espanya i Europa; el 20,3% compleixen penes de tres a cinc anys, igual que a Espanya i més que a Europa; i el 29,1% tenen penes de cinc a deu anys, més que a Espanya i Europa. El temps complert a presó dels interns, el 2022, era de 17,1 mesos, davant els 19,7 de la resta d’Espanya i els 11,8 de mitjana europea.