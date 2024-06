Salut preveu començar a implantar l'ús de drons en centres sanitaris i hospitals a partir del 2025

El Departament de Salut preveu començar a implantar l'ús de drons en el transport de material, mostres i fàrmacs a partir del 2025. La tecnologia s'analitzarà i testarà al llarg d'aquest any amb proves pilots arreu de Catalunya. Les primeres les lideren la zona Metropolitana Nord i l'hospital d'Olot, on aquest dijous s'ha fet una demostració amb el transport de mostres. El sistema està pensat sobretot per a entorns rurals i de difícil accés, però també per a zones urbanes on el seu ús reduiria temps d'espera i els caos circulatoris. De fet, la prova realitzada l'any passat a Olot va validar la viabilitat de transportar analítiques de sang amb una reducció d'un 43% del temps de transport i un 80% de les emissions de CO2.

Reduir temps d'espera, petjada ecològica i fer més eficients els transports de mostres o de materials. Amb aquest objectiu, Salut treballa des de fa temps amb la possibilitat d'utilitzar drons per a usos sanitaris. La prova que es va fer l'any passat a l'hospital d'Olot avala el seu ús i aquest dijous la Fundació TIC Salut Social, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i la fundació hospital d'Olot han celebrat una jornada on s'ha presentat un informe sobre la seva integració.

El document identifica tres àrees de treball: la logística del transport sanitari, les emergències mèdiques i l'aplicabilitat clínica. En el primer àmbit, els usos van des del transport de mostres biològiques i de teixits, teràpies farmacològiques o dispositius mèdics. El d'emergències, a banda de transport de material sanitari, inclou incorporar solucions de telemedicina o per agilitzar l'atenció en situacions d'emergència i de difícil accés. L'últim àmbit és el que encara és més incipient.

Entre els principals reptes, hi ha una estricta normativa, la seguretat de les dades, l'habilitació d'espais específics de vol o la coordinació amb les operacions de drons amb les de l'aviació tripulada. Mentre es treballa en tots aquests aspectes, el departament impulsarà un seguit de proves pilot arreu de Catalunya per provar i analitzar el sistema. De cares al 2025, Salut preveu començar a implantar-ho de manera estructurada en algunes zones i de forma progressiva.

I és que, malgrat els reptes, els beneficis són molt elevats. Es redueixen els temps d'espera, també la petjada de carboni i els costos. En aquest sentit, Balcells ha dit que tot plegat s'ha d'estudiar però es mostra convençut que seran inferiors als de carretera. Sobre això, ha dit que Salut no es planteja comprar drons sinó els serveis.

100 quilòmetres i 2,5 kg de càrrega

La responsable de la Fundació TIC Salut Social, Núria Abdón, ha explicat que de moment es començaran a fer proves en l'àmbit logístic però s'aniran avançant a la resta progressivament. El sistema està pensat sobretot per a zones rurals amb males comunicacions i, en l'àmbit urbà, per evitar embussos. Els aparells amb els que estan treballant poden fer distàncies màximes de 100 quilòmetres amb una càrrega de 2,5 quilos. Això equivaldria aproximadament a una vuitantena de mostres.

A Olot, la demostració d'aquest dijous és el preludi del transport de mostres de sang i orina que es començarà a fer la setmana que ve. Els pacients han signat una autorització i permetran que el centre hospitalari sigui un dels primers a testar el sistema. La segona prova es farà a iniciativa de la Direcció d'Atenció Primària de la Metropolitana Nord i que es farà properament amb el transport de mostres també biològiques des del CAP Sant Fost a l'hospital Universitari Germans Trias i Pujol. En les proves que es faran, hi participaran també el SEM i l'empresa T-Systems.

El CTTI impulsa i coordina les proves pilot en el marc del seu programa d'innovació, juntament amb la Fundació TIC Salut Social.