Enxampen un conductor a 172 quilòmetres per hora a la C-12 a Menàrguens

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home per circular a 172 quilòmetres per hora per la C-12, a Menàrguens (Noguera). Els fets van tenir lloc dimecres durant un control preventiu de velocitat que es va muntar al quilòmetre 160 de la via. A les vuit del vespre es va detectar el turisme que anava a aquesta velocitat excessiva en un tram on el màxim és de 70 quilòmetres per hora.

Una patrulla va aturar poc després al conductor i el va denunciar penalment com a suposat autor d'un delicte contra la seguretat viària al circular a una velocitat penalment punible. El conductor haurà de comparèixer quan sigui requerit davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.