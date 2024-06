Preservar la fertilitat per vèncer el rellotge biològic

Són moltes les famílies que pateixen cada dia per la impossibilitat de tenir fills. Els problemes reproductius són cada cop més comuns. De fet, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que la infertilitat afecta 186 milions de persones a tot el món: les dades apunten que entre el 10 % i el 17 % de les parelles a tot el món experimenten infertilitat en algun moment de la seva etapa reproductiva. Concretament, a Espanya, s’estima que una de cada sis parelles en edat reproductiva té problemes per tenir fills.

Diversos factors contribueixen a aquesta situació. L’edat reproductiva de les dones ha augmentat; segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 40,2% dels naixements són de mares que superen els 35 anys. A més, el sedentarisme i els mals hàbits alimentaris compliquen el procés de quedar embarassada. Com a resultat, s’estan registrant les xifres més baixes de natalitat: en l’última dècada, els naixements han caigut un 24,1%. Aquest fenomen, conegut com a hivern demogràfic, descriu una disminució significativa de la població deguda a taxes de natalitat molt baixes combinades amb una alta esperança de vida.

En aquest context, les clíniques de fertilitat i reproducció assistida prenen un paper de vital importància. En aquests centres, les persones poden millorar la qualitat dels seus ovòcits i espermatozoides i preservar la fertilitat amb tècniques com la congelació d’òvuls. Aquests mètodes milloren la planificació familiar, oferint la possibilitat d’ajornar la maternitat o paternitat fins que s’assoleixi el nivell emocional, financer i professional desitjat, sense preocupar-se tant pel rellotge biològic.

Tractaments personalitzats

En aquest sentit, l’èxit de les clíniques especialitzades en fertilitat i reproducció assistida a Espanya es basa en diversos pilars fonamentals. Comptar amb tecnologia avançada i procediments especialitzats és crucial; les clíniques a Espanya estan equipades amb tecnologia capdavantera i ofereixen procediments avançats. A més, el suport personalitzat que ofereixen aquestes clíniques és fonamental, ja que proporcionen assessorament individualitzat per ajudar els pacients a entendre les seves opcions i prendre decisions informades sobre la preservació de la fertilitat.

L'èxit de les clíniques especialitzades en Fertilitat i Reproducció Assistida a Espanya permet a moltes persones ajornar la decisió de tenir fills

Un altre aspecte destacat és l’enfocament de tractaments persona a persona. Aquestes clíniques ofereixen una varietat de tractaments adaptats a les necessitats específiques de cada pacient, des de la congelació d’ovòcits i esperma fins a la criopreservació de teixit ovàric o testicular. Així mateix, moltes clíniques participen activament en la investigació i el desenvolupament per millorar les tècniques de preservació de la fertilitat i augmentar les taxes d’èxit dels tractaments de reproducció assistida.

Top 5 clíniques de fertilitat a Espanya

Amb més de 30 anys d’experiència oferint les millors tècniques de Fertilitat i Reproducció Assistida, els especialistes de la clínica IVI advocant per la preservació de la fertilitat a edats cada cop més primerenques per augmentar les taxes d’èxit en embarassos futurs. Tal com afirma el director científic d’IVI, el doctor Juancho García Velasco, “si tenim nens cada cop més tard i els ovòcits són pitjors, serà molt més difícil tenir fills, hi haurà molts més problemes, més tractaments que de vegades es podrien evitar o fins i tot recórrer a tècniques com donació d’òvuls que un pot evitar-se si congela els seus òvuls”.

Segons dades d’IVI, líder a Espanya en aquest tipus de procediments, 2.600 dones vitrificaren els seus òvuls en 2023, per motius socials, per ajornar la maternitat per decisió pròpia, un 63% més que en 2019. Els seus professionals, a més, desenvolupen una gran tasca investigadora, cosa que els permet estar sempre a l’avantguarda de les principals tècniques i tractaments aplicats a la Reproducció Assistida.

Pl. de la Policia Local, 3, Campanar, 46015 València

Carrer de Bárbara de Braganza, 13. Esq. Passeig de Recoletos, 27, 28004 Madrid

Liderada per la Dra. Elena Carrillo de Albornoz, la Unitat de Reproducció Assistida de l’Hospital Ruber Internacional es va posar en marxa el 1996 amb l’objectiu d’innovar en els diferents mètodes diagnòstics i terapèutics en l’àmbit de la medicina reproductiva. El seu equip d’experts ofereix una atenció personalitzada i un acompanyament continuat. El seu director de Laboratori i director científic de la Unitat de Reproducció Assistida, el Dr. Yosu Franco, comenta que “en 10 anys s’ha avançat molt en reproducció i s’estan fent moltes investigacions per millorar tractament i resultats. Tenim un problema de naixements important a Espanya i la conscienciació, informació i avanç tecnològic ajudaran a que la infertilitat es pugui anar tractant de manera efectiva”.

Carrer de la Masó, 38 - 28034 Madrid

La Unitat de Reproducció Assistida de l’Hospital Universitari QuirónSalud Madrid estableix amb cada persona o parella una relació directa, continuada i completament personalitzada. Al capdavant de l’equip compost per ginecòlegs i embriòlegs, entre altres especialistes sanitaris altament qualificats i especialitzats, hi ha el Dr. Antonio Gosálvez, amb l’objectiu d’acompanyar els seus pacients durant el projecte més important de les seves vides. La clínica empra les últimes tecnologies i mètodes innovadors en el camp de la reproducció assistida. Això inclou tècniques avançades com la Fecundació In Vitro (FIV), la microinjecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides (ICSI), i el Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP), les quals permeten un diagnòstic i tractament més precisos, millorant les taxes d’èxit i permetent la selecció d’embrions sans per evitar malalties genètiques.

C. Diego de Velázquez, 1, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid

Des de fa dues dècades, la Unitat de Reproducció Assistida de l’Hospital QuirónSalud Barcelona posa al servei dels pacients l’experiència i tecnologia més avançada perquè aconsegueixin crear vida. El Dr. Ramón Aurell és un dels seus impulsors, qui juntament amb el seu equip acompanya totes aquelles dones que, amb o sense parella, necessiten d’aquesta especialitat mèdica per aconseguir la maternitat o per prevenir possibles problemes reproductius. Un especialista que, a més, considera que és molt important individualitzar cada cas, edat, plans de desig gestacional futur, si hi ha alguna malaltia que afecti la qualitat de l’òvul. “És molt frustrant quan la desinformació porta a una dona a no poder ser mare amb els seus propis òvuls. Per sort, en les generacions actuals això és un tema”, explica el Dr. Aurell.

Plaça d'Alfonso Comín, 5, Despatxos 117-119. 1a planta, Gràcia, 08023 Barcelona

Des de la seva fundació, a principis de la dècada de 1980, l’Institut Bernabéu manté un fort compromís amb oferir als seus pacients una atenció integral, proporcionant el màxim nivell assistencial, alta especialització, equip d’experts i un enfocament integral en la investigació i desenvolupament. Les seves clíniques estan liderades pel Dr. Rafael Bernabéu, un referent internacional en el camp de la reproducció assistida, on s’ofereixen tractaments personalitzats per problemes específics com baixa reserva ovàrica, fallades d’implantació embrionària, avortaments recurrents, endometriosi i problemes genètics, entre molts altres.