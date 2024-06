La UB i la UAB se situen entre les 250 millors universitats del món al rànquing QS en les posicions 165 i 175

La Universitat de Barcelona (UB) i l'Autònoma de Barcelona (UAB) s'han situat entre les 250 millors del món al rànquing anual QS i les 100 millors d'Europa. La UB ocupa la posició 165 i l'Autònoma la 175. A més, hi ha cinc universitats catalanes entre les 500 millors del món, amb la Pompeu Fabra (UPF) en la posició 265, la Politècnica de Catalunya (UPC) en la 371 i la Ramon Llull (URL) en la 466.

En el conjunt de la classificació hi apareixen dos més: la Rovira i Virgili (URV) i la de Lleida (UdL). La universitat estatal millor situada és la Complutense de Madrid, una poció per sobre de la UB (164). El rànquing l'encapçala el Massachussets Institute of Technology, seguit de l'Imperial College London i la Universitat d'Oxford.