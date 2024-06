Formació Professional en línia, un model flexible que impulsa una alta ocupabilitat

Cada cop hi ha més persones que busquen una formació pràctica i flexible, que a més afavoreix una alta ocupabilitat. Una manera de millorar el seu currículum o fer un salt a una feina millor a través d'una educació eminentment pràctica, de qualitat i adaptable, és a dir, un model d'èxit per a alumnes i empreses, en un escenari laboral tan canviant com l'actual. Així és la Formació Professional en línia un model educatiu que impulsa el futur.

Els cicles educatius de la Formació Professional estan dissenyats per preparar els alumnes en el desenvolupament d'habilitats que demanen les empreses, no només teòriques, també pràctiques. Per aquest motiu estan tan vinculats amb la feina, especialment en els seus formats en línia.

Per conèixer el context actual, cal tenir en compte les dades ofertes per l'Observatori de la Formació Professional a Espanya en l'informe de 2023 "La Formació Professional davant dels reptes socials": un de cada tres estudiants d'ensenyament postobligatori trien aquests cicles educatius, i ja representen la modalitat d'ensenyament amb més taxa de creixement en alumnes matriculats, assolint un 30% els darrers cinc anys. Això significa que el prestigi i l'acceptació que té entre els alumnes espanyols segueix a l'alça.

En aquest escenari apareix també, com a actor clau, el fet que un terç de les ofertes laborals demanen perfils d’FP, cosa que es tradueix en una taxa d'ocupabilitat més gran, en comparació amb altres nivells educatius, com educació obligatòria o Batxillerat. Una cosa en què la digitalització de la societat també hi ha tingut molt a veure, ja que les noves tecnologies han transformat el mercat laboral i han fomentat la demanda de perfils tècnics amb alta especialització i capacitat d'adaptació a nous avenços i innovacions de manera àgil.

¿Per què escollir una FP en línia?

L’FP ha demostrat ser una eina clau en el desenvolupament i l'actualització d'habilitats teòriques i pràctiques necessàries per a tots els estudiants. En el cas concret de la formació en línia i ‘blended’, que combina uns estudis en remot amb un nombre determinat de classes i tutories en model presencial, destaca com a benefici una unió perfecta entre aprenentatge pràctic i flexible que s'adapta a les circumstàncies de cada alumne i al seu ritme.

Per això, el perfil més habitual dels models formatius en línia és un alumnat força proactiu, organitzat i a més molt motivat que necessita conciliar. “Són persones que busquen compatibilitzar els seus estudis amb altres responsabilitats com la feina o la família, i valoren moltíssim la flexibilitat que aquest tipus de formació ofereix”. Així els defineix Alba Urgeles, professora a ILERNA Online, del Grup ILERNA, empresa especialitzada en FP tant presencial com en remot.

Learning by doing: molt preparats per treballar

Aquests alumnes no només busquen un aprenentatge pràctic en els perfils més demanats per les empreses, també volen incorporar-se ràpidament al mercat laboral, que és exactament el que necessiten les empreses. Unes necessitats que han sabut detectar des del grup educatiu ILERNA. Per això, l'empresa ha desenvolupat el seu model educatiu basat en la metodologia 'Learning by doing', és a dir, aprendre fent. En paraules d'Alba, es tracta d'aplicar, de la manera més pràctica possible, tot el contingut teòric. D'aquesta manera, “els alumnes tindran un aprenentatge més profund, que s'aproparà molt més a la realitat del seu futur professional”.

Per donar suport als alumnes que opten per les modalitats en línia i ‘blended’, que en el cas d'ILERNA ofereix un suport presencial de sis hores a la setmana de classe, l'empresa a més ha creat la figura del ‘teacher at home’ o professor a casa. És una manera que els professors puguin guiar els estudiants i acompanyar-los sempre a través de videotutories. Perquè, encara que totes les classes s'imparteixen en directe, el model en línia permet veure-les en diferit, de manera que poden sorgir dubtes en qualsevol moment, i amb aquest servei els professors poden donar resposta a totes les preguntes, “ja sigui a classe o a través del Campus virtual d'ILERNA”.

FP en línia, el model més flexible

Gràcies a la flexibilitat que ofereix estudiar en remot, alumnes com Claudia Cristóbal poden compaginar la feina amb els estudis. Ella ja compta amb una trajectòria professional en l'àmbit sanitari i busca canviar per millorar, estudiant un grau d'Imatge per al Diagnòstic. Claudia va triar el model en línia d'ILERNA per compaginar-lo amb la seva feina actual. “Jo treballo en un hospital en torn de tarda i no tinc temps d'anar a classe al matí. A més, els centres formatius presencials que conec només tenen classes presencials a la tarda”.

El fet de compaginar els estudis d’FP amb la seva feina no ha estat un problema ja que gràcies a les videotutories pot gestionar el seu temps, i sap que el més important és saber organitzar-se i ser constant. “Jo creia que em costaria molt per les classes en videotutories i no assistir a classe. Però m'ha sorprès per bé. Crec que té una bona qualitat i el temari és molt complet”.

Els alumnes saben que una formació pràctica els permet familiaritzar-se amb els conceptes teòrics per comprendre'ls millor: “portar allò après, allò teòric a allò pràctic sempre ajuda”, assenyala l'alumna.

Però ¿què busquen les empreses? Aquesta és una de les preguntes clau per optar per estudiar una FP. Sobre aquest punt, tant professora com alumna, Alba i Claudia, ho tenen clar: les empreses busquen gent ben formada i qualificada que, alhora, es pugui incorporar ràpidament a les seves estructures i adaptar-s'hi. És a dir, una persona que tingui coneixements teòrics i una base pràctica.

Aprendre fent: metodologia ILERNA

Després de més de 50 anys d'experiència en el sector educatiu, ILERNA ha desenvolupat més de 30 cicles Mitjans i Superiors de diferents famílies: Sanitat, Serveis Socioculturals i a la Comunitat, Informàtica i Comunicacions, Imatge i So, Comerç i Màrqueting, Administració i Gestió, Hoteleria i Turisme, Activitats Físiques i Esportives, Seguretat i Medi Ambient i Imatge Personal.

Els més de 150.000 titulats que han format els han convertit en referents de la formació professional i són pioners de l'FP en línia a Espanya. Per això tenen un 98% de recomanació en les seves tres modalitats, en línia, ‘blended’ i presencial, en els seus 11 centres situats a Barcelona, Lleida, Tarragona, Madrid, Valladolid, Còrdova, Sevilla i Cadis.