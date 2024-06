Refugiats atrapats al sud de Sèrbia reben suport d’activistes per superar la seva situació en la ruta dels Balcans

Els refugiats que estan atrapats als camps al sud de Sèrbia, prop de les fronteres amb Kosovo i Montenegro reben el suport d’activistes d’organitzacions com KlikAktiv, que ofereixen informació i distribueixen material bàsic. Un dels municipis on hi ha més refugiats és Sjenica, on s’hi ha desplaçat la missió del Fons Català de Cooperació per conèixer de primera mà la tasca que s’hi desenvolupa. Al camp hi ha actualment més de 100 refugiats, originaris de països com Síria o l’Afganistan. Victòria Planas, cap d’Acció Humanitària i Emergències del Fons, assenyala que la gent està “molt trinxada” perquè fa anys que estan en moviment. El Fons acompanya les entitats en el seu treball per evitar deportacions il·legals i vulneració de drets.

El dia a dia en un camp de refugiats és fa molt complicat per a les persones que s’hi han de quedar en contra de la seva voluntat perquè no poden avançar en la ruta cap a la Unió Europea. Vuk Vuckovic és membre de l’entitat KlikAktiv i explica que el sud de Sèrbia és la part del país on hi ha més gent als camps "governamentals". Hi ha tot tipus de perfils; gent que ja fa mesos que hi és i d’altres que tant sols uns dies. Intenten travessar fronteres posant en risc les seves vides i actualment, l’objectiu de governs com el serbi és fer que siguin "invisibles" i quedin fora del sistema. Per això, segons Vuckovic des del passat desembre la policia sèrbia s’ha dedicat a destruir una gran quantitat d’assentaments construits pels mateixos refugiats en fàbriques abandonades o als boscos.

A KlikAktiv es treballa al marge del govern serbi per informar dels drets que tenen els refugiats i per això els ofereixen assessorament legal a banda de materials bàsics. Vuckovic posa en valor el suport que reben de molts països d’Europa que fan "petites contribucions" com Suïssa o Alemanya. També destaca l’ajuda que arriba des del Fons Català de Cooperació, tant per l’aportació econòmica com per la difusió que es fa a Catalunya de la situació d’aquests refugiats que volen entrar a la UE.

"Ens fa por que les deportacions il·legals es normalitzin"

Victòria Planas explica que un dels màxims temors dels activistes és que es normalitzin les deportacions il·legals als països d’origen dels refugiats. Es coneixen com a 'push back' i tenen lloc quan la policia obliga a tornar de forma violenta i sense respectar els drets humans als refugiats. Segons Planas, a Sèrbia hi ha camps molt més "complicats" que el de Sjenica i per això els projectes d’acompanyament de suport jurídic i psicològic són tant importants.

El Fons Català va començar a donar suport als Balcans al 2015, coincidint amb la crisi d’acollida dels refugiats que fugien de la guerra a Síria. Els primners mesos van arribar a passar per la ruta dels Balcans uns 2 milions de persones. Des de 2021 el treball es concentra en el que es coneix com a "fronteres hostils" i des del Fons Català es va voler fer un salt amb la campanya 'Món Local Refugi'. Planas explica que amb els diners que aporten ajuden a finançar el sou dels activites i el material, entre d’altres.

Futbol, té i cafè per passar les hores d’una tarda calorosa a Sjenica

A Sjenica als voltants del camp de refugiats s’hi poden veure molts homes, sobretot joves de poc més de 18 anys que han fugit de països com Síria, l’Afganistant, Bangladesh, Turquia, Marroc i altres països africans. Tot i disposar dels serveis d’un equipament governamental, molts prefereixen cuinar el seu propi menjar en una antiga fàbrica de formatge abandonada. A les portes de l’estiu, especialment calorós als Balcans, les tardes es fan llargues i una forma de fer-les més amenes és jugant a futbol en un camp improvisat al davant del camp de refugiats. Mentre uns xuten la pilota els altres seuen i conversen amb activistes de KlikActive i altres organitzacions com No Name Kitchen tot escoltant música i prenent té i cafè.