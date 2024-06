El CGPJ accepta avançar la jubilació del jutge Manuel García Castellón, que es retirarà el 2 de setembre

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprovat aquest dijous avançar la jubilació del jutge de l'Audiència Nacional (AN) Manuel García Castellón. El magistrat, a càrrec de casos relacionats amb el procés i la llei d'amnistia com el de Tsunami Democràtic, havia de retirar-se el 16 d'octubre, però finalment deixarà la carrera judicial més d'un mes abans, concretament el 2 de setembre. La petició del jutge ha estat acceptada per la Comissió Permanent del CGPJ que ha tingut lloc aquest dijous al matí.

El jutge de l'Audiència Nacional va dictar la setmana passada una providència on donava deu dies a les parts personades a la causa del Tsunami perquè l'informessin sobre si consideren o no que cal aplicar la llei d'amnistia. El jutge assenyala que d'acord amb el que estableix la llei, els jutges han de determinar si la norma s'aplica o no als casos concrets, i ho poden fer d'ofici o a instància d'una part o de la fiscalia, però sempre després d'escoltar els arguments del Ministeri Fiscal i la resta de parts.