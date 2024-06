Un menor de 14 anys es troba en estat molt greu després de rebre ferides per l'explosió d'un petard

Un menor de 14 anys es troba en estat molt greu i pronòstic reservat després de patir ferides en una mà, i també al tòrax i la cara, arran de l'explosió d'un petard que manipulava a Figueres. Els fets van passar aquest dijous pels volts de mitjanit al barri de Sant Joan de la capital de l'Alt Empordà a la zona oest. El noi va ser atès en un primer moment a l'hospital comarcal, però se'l va acabar traslladant al Trueta per la gravetat de les lesions, on es troba ingressat des de l'incident. El menor va arribar al centre hospitalari acompanyat per diversos familiars. La situació va provocar que s'hi acumulés un gran nombre de persones i va obligar a activar reforços policials.

Precisament, la Guàrdia Urbana ha intensificat aquests dies els controls i aquest dimecres va denunciar un menor de 16 anys per llençar petards de categoria F2 (per a majors de 16) en llocs no habilitats.

La policia també va identificar divendres passat dos menors més de 3 i 4 anys que estaven llençant petards de la mateixa categoria, també a la zona oest.

L'Ajuntament ha emès també un ban on alerta de les prohibicions i ha habilitat un espai "segur" per llançar pirotècnia al Firal.