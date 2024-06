Dels taulells als pisos i despatxos

Sense l’ús comercial, l’edifici es va transformar per acollir-hi pisos i oficines

Cal Jorba no només va marcar la vida comercial a Manresa durant tres quarts de segle. També va tenir un paper protagonista en les festes ciutadanes, les de Nadal i Reis (es va fer càrrec de la cavalcada durant 32 anys) i en l’organització d’activitats socials, culturals, esportives i el patrocini d’homenatges i de commemoracions. Del 1909 al 1937, va publicar mensualment la Revista Ilustrada Jorba, adreçada als clients i proveïdors, que tenia una tiratge de 15.000 exemplars .

Amb l’edifici tancat i els taulells, aparadors i prestatges obsolets, el 1999 es va iniciar la remodelació de l’immoble per acollir-hi oficines i habitatges, que va començar amb la fase d’enderroc, deixant només dempeus la façana i l’esquelet, i eliminant tota la resta. Les obres es van allargar fins al 2002.

Cal Jorba, un dels pocs exemples d’art-déco que hi ha a tota Catalunya, amb una estructura de formigó armat que va ser una de les primeres construïdes a Manresa, acull des del 2005 la seu de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, que ocupa la totalitat de la segona planta. Als baixos hi han fet vida diverses entitats bancàries, com el Banc Sabadell, Caja Madrid i Caixa Penedès. Des del 2020 hi ha un centre de negocis de CaixaBank. A l’edifici també hi ha algun altre negoci amb activitat, així com habitatges privats.

El 2014, la comunitat de propietaris va fer instal·lar unes xarxes protectores a la façana per evitar despreniments, després que el 5 de juliol d’aquell any caigués una part de l’ala d’una de les àligues que custodia el rellotge de l’edifici. Actualment, encara hi són...