«Tinc un compromís absolut amb l’impuls a la Igualtat a través de l’esport»

Andrea Sánchez Barrio, no és una esportista qualsevol, és una jugadora d’Handbol Platja que ha sigut 10 vegades campiona d’Espanya amb més de 20 medalles internacionals, Or en Campionat d’Europa i Cubles (2021 i 2023), Or Champions Cup (2021 i 2023) i Campiona del Món el 2016.

Com a Campiona del Món en Handbol Platja i responsable de Patrocini Esportiu d’Iberdrola España, ¿com equilibres les teves responsabilitats professionals amb la teva carrera esportiva?

Tot i que continuo jugant a nivell internacional, ja estic retirada de la selecció i això facilita la situació i fa que el meu calendari sigui menys exigent. Tot i així, des d’Iberdrola sempre s’ha cuidat aquest tema i he pogut tenir la flexibilitat necessària per poder compaginar totes dues coses i no haver de triar. Han cuidat la meva carrera esportiva des de sempre perquè de veritat hi ha un compromís amb les esportistes i a mi, m’ho han demostrat personalment.

Andrea Sánchez per la Igualtat en l'esport / ARXIU

¿Com influeix en el teu enfocament i estratègia per gestionar patrocinis esportius a Iberdrola?

Ser esportista crec que em dona un punt de vista una mica més complet de la situació de l’esport practicat per dones a Espanya i com ha anat evolucionant positivament des que Iberdrola va començar a impulsar-lo. Les condicions, la visibilitat, la implicació de les Federacions amb elles, les oportunitats per a les esportistes... l’escenari en el qual ens movem avui és infinitament més positiu i igualitari que el de fa deu anys.

¿Quins valors i habilitats has adquirit com a atleta d’elit que apliques en el teu rol corporatiu a Iberdrola?

Al final crec que les esportistes no som conscients de les habilitats i valors que anem adquirint al llarg de la nostra carrera esportiva perquè és una cosa que sumes dia a dia. És cert que a l’incorporar-te al món laboral t’adones que la gestió de l’estrès, la constància, la capacitat d’adaptació, el compromís o altres valors que tens potser et donen un plus. Al final les esportistes estem sotmeses a molta pressió diària i arriba un moment que l’assimilem com a normal, per això, al canviar de l’àmbit esportiu al laboral, sabem controlar les situacions d’estrès i adaptar-nos a les necessitats sense adonar-nos-en.

Iberdrola és coneguda pel seu suport a l’esport femení. ¿Com contribueixes des de la teva posició per promoure l’handbol platja i altres esports femenins?

Des de la meva posició dins d’Iberdrola tinc un compromís absolut amb l’impuls a la Igualtat a través de l’esport, però m’enorgulleixo de dir que tota l’empresa el té, està a l’ADN d’Iberdrola. Com a esportista campiona del món i d’Europa, per a mi, ser dins del departament de patrocini esportiu i poder contribuir al desenvolupament de l’esport i a la recerca d’aquesta igualtat real és una cosa que m’emociona i em fa sentir molt afortunada.

"Vull seguir aportant al món de l'esport i sent part d'Iberdrola sento que estic complint amb el meu objectiu"

¿Podries compartir algun projecte o iniciativa de patrocini esportiu d’Iberdrola que t’hagi emocionat especialment o en el qual hagis vist un impacte significatiu?

Podria compartir milers de moments i iniciatives. Potser per quedar-me amb tres; els Premis Iberdrola Supera on es premien amb una dotació econòmica iniciatives socials amb unes històries que de veritat arriben al cor. D’altra banda, les dades que avalen que aquest patrocini és un èxit com l’increment de llicències federatives en un 42%, l’impuls a les 35 federacions nacionals i a les 800.000 esportistes. A més, guardo de manera molt especial les converses privades amb les esportistes en què, fora de càmera, valoren de cor el treball d’aquests 8 anys de patrocini. Aquest impuls a l’esport practicat per dones no és un patrocini a l’ús, és una implicació amb milers d’esportistes en què ens uneixen molts anys de feina mà a mà per crear una situació més justa per a tothom.

Mirant cap al futur, ¿quines són les teves metes tant en la teva carrera esportiva com en el teu rol a Iberdrola, i com esperes que es complementin?

Sobre la meva carrera esportiva encara no m’he plantejat seriosament la retirada, però sé que cada vegada està més a prop i la meva quantitat de competicions ja està baixant. És un moment difícil per a totes les esportistes, que a totes ens fa por afrontar, però, sé que quan arribi el moment me’n podré anar amb la sensació d’haver-m’hi deixat la pell com a jugadora, d’haver après de les meves companyes, els meus entrenadors, d’haver tingut la sort de coronar-nos com a campiones d’Espanya, Europa i el món. En la meva carrera professional només vull continuar aportant al món de l’esport per tornar-li una mínima part del que aquest món m’ha donat a mi i sent part d’Iberdrola sento que estic complint amb el meu objectiu.