La serra del Catllaràs, un racó per al amants de la natura

El massís, protegit per un Pla d’Espais d’Interès Natural, integra un important patrimoni natural, cultural i històric

Endinsar-se en boscos frondosos, travessar prats tenyits de verd, recórrer camins i corriols, sentir brollar l’aigua de les fonts cristal·lines, respirar l’olor de les flors, escoltar la brama del cérvol, contemplar el paisatge des de les altures o explorar antigues construccions mineres. Això és un tastet d’algunes de les moltes sensacions que poden experimentar les persones que visiten la Serra del Catllaràs, ubicada a cavall entre l’Alt Berguedà i el Ripollès.

El conjunt del massís, catalogat com a Espai d’Interès Natural, presenta una gran diversitat paisatgística, de flora i fauna singulars, però també de patrimoni cultural i històric. En destaquen, per exemple, l’apreciada flor de neu, les curioses sabatetes de la Mare de Déu, el majestuós gall fer o l’emblemàtic picot negre. Tot plegat contribueix al fet que el Catllaràs sigui un reclam, durant tot l’any, per a les persones apassionades per la muntanya i les activitats a la natura.

Amb una extensió de 150 km2 i una alçada que s’enfila fins als 1.700 metres, el Catllaràs engloba els municipis de Sant Julià de Cerdanyola i La Pobla de Lillet, al nord; la Nou i el poblet de Malanyeu a l'oest; Sant Jaume de Frontanyà i el Castell de l'Areny (i més enllà Vilada i Borredà), al sud, i Rasos de Tubau a l'oest. El massís, que pertany a la conca del riu Llobregat, comprèn una superfície total de 5.605 hectàrees de terreny.

Gran quantitat d’indrets per recórrer

En aquest espai natural són molts els paratges que es poden visitar: el Mirador del Roc de la Lluna, des d’on es pot gaudir d’una sorprenent panoràmica de 360º; el Mirador de Joan Casanova, que ofereix vistes de la Vall de Lillet i de les muntanyes que l’envolten; el Prat Gespador, amb molleres importants per a la biodiversitat, El Pla de l’Orri, format per prats extensos i pastures de cavalls, La Roca del Catllaràs; El Joc de la Pilota; El camp de l’Ermità i un llarg etcètera.

Les fonts, indrets ideals per refrescar-se i descansar una estona, també abunden en tot el massís. Com a tall d’exemple, algunes de les moltes que es poden trobar són: Font de Fontanals, Font Assedegossa, Font de Prat Xispedor, Font Freda, Font del Teixó, Font de l’Arc, Font del Faig, Font de l’Avetar, Font del Pere o Font de la Moixera.

En matèria de patrimoni cultural i històric, cal fer referència al Santuari de Falgars, datat del segle XVII; la Cova de la Verge, on es va trobar la imatge primitiva de la Mare de Déu de Falgars; El Xalet del Catllaràs, dissenyat pel celebèrrim arquitecte Antoni Gaudí; les ruïnes de les instal·lacions de les antigues mines de carbó, explotades a principis del segle XX; i també la presència de diferents masies, com la d’Ardericó, Arderiu, Vallfogona...

«Des de la pandèmia ha crescut l’interès pel Catllaràs, tant en l’àmbit del senderisme, córrer, com BTT», assegura a Regió7 el regidor de Turisme de La Pobla de Lillet, Xavi Serra. En aquest punt, Serra defineix el Catllaràs com «un tresor». A més, el regidor confirma que, a l’oficina de turisme municipal «s’ha notat que hi ha més demanda pels mapes d’aquesta zona».

«El Catllaràs té un enorme potencial i és un lloc privilegiat, però a dia d’avui encara és un gran desconegut», afirma l’alcalde de La Pobla de Lillet, Enric Pla. Simultàniament, Pla incideix en el propòsit de potenciar el turisme esportiu a la Serra del Catllaràs. «En aquests moments ja tenim aquest tipus de turisme, però volem continuar treballant en aquesta direcció», precisa l’alcalde.

Pla i Serra coincideixen en el fet que esdeveniments esportius com la Trail Catllaràs, cursa amb tres recorreguts, i La Destralera, pedalada no competitiva, són activitats «molt potents que contribueixen a promoure el Catllaràs». D’altra banda, a Sant Julià de Cerdanyola s’organitza La Catllaràs, prova en BTT no competitiva.

La mineria

Bocamines, xemeneies, pous, pilones i tota mena d’edificacions en estat ruïnós s’amaguen entremig de la naturalesa. Aquestes són algunes de les infraestructures que formen part del llegat miner de la Serra del Catllaràs. Tot i que els orígens de l’activitat minera en aquesta zona es remunten a finals del segle XIX, va ser durant la primera meitat del segle XX quan va viure l’etapa de major productivitat i esplendor.

La major part del carbó que s’extreia d’aquestes mines s’utilitzava per alimentar els forns rotatoris i les màquines de vapor de la fàbrica de ciment Asland del Clot del Moro, ubicada al terme municipal de Castellar de n’Hug. El lignit es transportava principalment mitjançant un telefèric, d’una longitud de 2.013 metres, el qual connectava el Catllaràs amb l’estació del carrilet del ciment ubicada als afores de La Pobla de Lillet.

Les catorze mines que es van explotar en aquest massís van ser les següents: Mina del Castell de la Vila, Mina del Montraveta, Mina del Serrat de Pinós, Mina de Teixó, Mina del Cable, Mina d’Arderiu, Mina de Font Freda, Mina del Moreno, Mina del Xisquet, Mina de la Concepció, Mina del Xisquetó, Mina del Rotllan, Mina prop del Monestir i Mina vora el Xalet. De totes aquestes, n’hi ha set que a hores d’ara ja no en queda res més que un terrer.

El passat mes de març, el Centre d’Estudis Lillet –entitat que té com a objectiu recuperar i dinamitzar el patrimoni històric, cultural i natural de La Pobla de Lillet i el seu entorn– va organitzar una jornada col·laborativa de neteja de la Sala de Màquines del Catllaràs. En aquesta construcció s’agrupava el carbó que s’extreia de les diferents mines de l’entorn, abans de ser transportat fins a la vall. L’objectiu de la jornada va ser fer una activitat col·laborativa amb els veïns per tal de recuperar el patrimoni d’aquest passat miner amagat a la serra.