Burger King® i Dabiz Muñoz creen una experiència gastronòmica que has de tastar

La innovadora creació d'una de les figures més rellevants del panorama gastronòmic internacional es compon de pa croissant torrat i cruixent, salsa tàrtara exclusiva del xef -una maionesa amb toc de llimona, amb sabor agredolç-, salsa chutney de tomàquet -amb un toc agredolç lleugerament salat-, bacó fumat, cogombres i formatge Cheddar madurat.

Estarà disponible des de demà, dimarts 9 de juliol, a tots els establiments de la marca a Espanya i als seus canals d'AutoKing, TakeAway i Home Delivery, fins al 9 de setembre, i es podrà gaudir amb vedella Angus o pollastre prèmium.

Sentim que aquesta unió havia d'arribar tard o d'hora. Aquesta col·laboració ens situa al següent nivell, amb una proposta gastronòmica sense precedents per a tots els públics. Compartim amb Dabiz el plaer pel bon menjar i una infinita passió per la cuina i aquesta creativa i saborosa King Dabiz ens permet oferir experiències disruptives als nostres clients. Luis Hérault — conseller delegat de Restaurant Brands Iberia, grup que posseeix la masterfranquícia de Burger King®

M'ha divertit molt crear aquesta nova recepta per fer gaudir tots els públics. Tenir carta blanca per part de Burger King®️, amb aquest ADN que els caracteritza i que és garantia d'una veritable llibertat creativa, m'ha permès seguir sorprenent amb l’elecció d’ingredients, innovant amb nous sabors i creant una experiència disruptiva Dabid Muñoz — Chef

King Dabiz és una col·laboració genuïna que uneix gaudi i plaer, i que culmina en un producte disruptiu, que combina el millor de les icòniques hamburgueses a la graella de Burger King®, amb la creativitat del xef número u del món. Una aliança que reforça la trajectòria de la cadena de restauració, posant experiències úniques plenes de sabor a l'abast de tothom.

La innovació al servei d'experiències gastronòmiques de qualitat

La innovació és per a Burger King® un dels eixos vertebradors de la seva estratègia. Des de la seva filosofia 'Have it your way', centrada en la personalització i que va ser trencadora als anys 70, la marca entén la innovació com una manera d'oferir la millor experiència gastronòmica i atendre les necessitats d'un ventall ampli de consumidors.

Burger King® va ser la primera cadena de restauració a comptar amb una app mòbil, oferir el servei ‘refill’ de begudes (possibilitat d'omplir gratuïtament els refrescos) i disposar d'una flota pròpia de repartidors per al servei a domicili, flota que es troba actualment en procés de substitució per vehicles 100% elèctrics.

La marca també va ser pionera amb la introducció a Espanya el 2019 de la primera hamburguesa vegetal: el Whopper® Vegetal. Després de l'èxit d'aquest llançament, va ampliar la seva oferta de productes elaborats amb proteïna vegetal, introduint els Nuggets® vegetals, el Long Vegetal o el Big King® Vegetal.

Descobreix un sabor extraordinari amb aquesta trencadora experiència que et farà venir salivera i no et deixarà indiferent.