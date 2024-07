Gols i medalles sense preocupacions: equipa i protegeix la llar amb Ring

Treballant amb un sistema de dispositius (videoporters, càmeres i alarmes) que es combinen entre si, Ring ha posat el seu desenvolupament tecnològic al servei de la protecció de les llars. Dispositius que, no només protegeixen proporcionant un sistema de fàcil instal·lació i més econòmic que els sistemes tradicionals, sinó que també estan pensats per aconseguir que la vida dels usuaris sigui més senzilla. Una alternativa als sistemes d'alarma tradicionals; que també permet gestionar la llar de forma còmoda i senzilla i mantenir sempre l'usuari a prop del que més li importa.

Segur que hi haurà milers de moments que no voldràs perdre't quan, per exemple, algú truqui a la porta mentre estàs gaudint plenament del partit o la cursa. Ring no només protegeix la llar, sinó que dispositius com el Ring Intercom permeten obrir el portal de casa sense haver-te d'aixecar del sofà, o permetent respondre a l'intèrfon en cas d'estar a l'estadi. Mai més et perdràs aquell gol inoblidable o aquella històrica medalla, tenint-ho tot a l'abast de la teva mà mitjançant la moderna app mòbil. Ring garanteix així gaudir de qualsevol esdeveniment esportiu, viatge o activitat, sense interrupcions i amb tranquil·litat, tant si un està a casa com fora d'ella.

A més, les seves càmeres permeten també conservar moments inoblidables. Amb elles, es pot recuperar i veure el vídeo de l'arribada dels amics a casa o aquella celebració del mític gol al jardí. La companyia ofereix també el pla Ring Protect: un servei de subscripció opcional que, des de 3,99 euros al mes, permet disposar de l'historial de gravacions durant 180 dies.

Potenciant la seguretat a la llar

Imagina que puguis veure qui està trucant a la teva porta quan et trobis a l'aeroport a punt de començar les teves vacances d'estiu. O que un repartidor amb un paquet truca al timbre, però estàs fora de casa en aquell moment. Situacions quotidianes que, gràcies al potent desenvolupament tecnològic de Ring, poden ser resoltes de forma còmoda i senzilla. Gràcies a les opcions de “Conversa Bidireccional” i la “Vista en Directe”, amb les càmeres de Ring es pot, entre altres coses, veure i parlar amb el repartidor i indicar-li que deixi el paquet en un espai segur.

Amb l'objectiu d'adaptar-se a tot tipus de situacions, al mateix temps que ofereix solucions de seguretat per a tot tipus d'usuaris i llars, Ring posa a disposició un gran ventall de dispositius perquè cadascú pugui dissenyar a la seva manera i segons les seves necessitats el seu anell de seguretat intel·ligent per a la llar:

Battery Video Doorbell Plus, o, dit d'una altra manera, un videoporter mitjançant el qual l'usuari pot veure qui està trucant a casa seva, encara que no s'hi trobi. I no només això, sinó que també podrà respondre i parlar amb el visitant. Sent el videoporter amb bateria més avançat de Ring, incorpora fins i tot detecció de moviment per radar.

Videotimbre Plus con batería Battery / Ring

Ring Intercom, una reinvenció de l'intèrfon tradicional. Pensat per a edificis amb apartaments, els seus avantatges són múltiples, ja que, en ampliar les característiques dels intèrfons domèstics, és possible parlar amb qui truqui a l'intèrfon de la porta de l'edifici i obrir el portal a distància, sense necessitat d'estar a la llar. D'aquesta manera, el resident pot, des de qualsevol lloc, parlar i obrir el portal als seus coneguts tal com ho faria des del telefonillo de casa, a repartidors o a veïns, amb seguretat i de forma còmoda.

Indoor Camera (2nd Gen), que, juntament amb les càmeres d'exterior, tenen aplicacions tant de seguretat com derivades. Amb aquestes càmeres, els usuaris poden, per exemple, veure com es troben les seves mascotes a distància. També ajuden a revisar l'estat de moltes persones grans amb problemes de mobilitat en cas de necessitat. Cal recordar que la privacitat és un concepte clau, per això totes elles disposen d'un ampli assortiment de possibilitats de configuració, inclosa una coberta de privacitat manual que desactiva la gravació de vídeo i àudio quan està tancada. Les càmeres d'exterior Ring també ofereixen zones de privacitat que es poden configurar per bloquejar àrees, de manera que només es registri la pròpia llar, respectant els veïns.

Cámara interior (2.ª gen.) Indoor Camera / Ring

Avantatges dels sistemes de seguretat intel·ligents de Ring

Ring ofereix la possibilitat de crear un sistema de seguretat personalitzat, fent-ho de forma fàcil, senzilla i econòmica. Ho compres i ho instal·les, sense necessitat d'ajuda d'un professional. S'adapta a tot tipus d'habitatges o estils de vida (famílies, parelles, unifamiliars, amb mascotes, freqüentment fora de casa...), els dispositius de Ring ofereixen solucions per a totes les llars; sent possible decidir el nombre d'aquests, el lloc de col·locació, etc. És un servei de seguretat que s'adapta a les necessitats de cada moment, permetent crear un anell de seguretat propi basat en dispositius connectats entre si. Un sistema de protecció per a cada racó de la casa compost per productes tecnològics d'última generació: des de videoporters, accessoris per a l'intèrfon o càmeres d'interior/exterior, a sistemes d'alarma amb detectors de moviment i sensors per a portes i finestres.

Permet el control total de la llar a través d'una senzilla app. Mitjançant l'aplicació, l'usuari pot gestionar tots els dispositius de forma ràpida i còmoda. A més, és possible vincular-los entre si per obtenir les millors combinacions possibles i establir, per exemple, que quan l'alarma Ring s'activi, la càmera de seguretat comenci a gravar, fins i tot si no s'ha detectat moviment. En definitiva, control i tranquil·litat en tot moment, a prop del que és important i a l'abast de la mà. Amb ella, els usuaris poden respondre al videoporter, revisar les càmeres de la casa o connectar i desconnectar l'alarma, entre altres opcions.

Amb l'app de Ring, pots veure, sentir i parlar amb les teves visites siguis on siguis. / Ring

Compatible amb els dispositius de Llar digital d'Amazon per a una protecció domòtica completa amb Alexa. Mitjançant la vinculació de Ring amb el servei de veu Alexa (dispositius com altaveus Echo i app d'Alexa) o Fire TV, és possible prendre el control de les càmeres des de qualsevol lloc. Gràcies a la funcionalitat de superposición de imagen que ofereixen els dispositius Fire TV, ara és possible respondre al timbre o supervisar les càmeres sense perdre detall del teu esdeveniment esportiu favorit. Una experiència completa sense igual!

En definitiva, si el que vols és que la teva llar estigui segura, els sistemes de Ring són una opció més que recomanable. T'aportaran també tranquil·litat i t'asseguraràs seguir immers en cada gol i viure al màxim cada rècord o victòria del teu equip. Perquè quan la tecnologia i l'esport s'uneixen, el teu estiu es torna imbatible!