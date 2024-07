Amor incondicional

RELAT: Marta Mora Francitorra | IL·LUSTRACIÓ: Sandra López Pozo

Ja et veig.

Enfiles el corriol que arriba fins al turó, on sempre t’espero. T’atures, fas visera amb la mà per protegir-te del tòrrid sol de migdia, em mires i somrius. Tots dos sabem que no és la millor hora per trobar-nos, però guanya la força del costum.

Recordo el primer cop: el teu pas no era tan feixuc, ni la terra que trepitjaves tan resseca, però dins les ninetes tenies la mateixa tossuderia que t’hi veig ara. Quan fa? Quaranta anys? Vas seure al meu costat i vas començar a parlar. Amb la il·lusió dels ingenus, volies fer del mas un lloc idíl·lic. Desitjaves veure els teus fills créixer perseguint gallines i jugant entre tomaqueres. T’imaginaves l’Anna al teu costat, colze a colze, recollint les verdures que enfornaríeu per sopar. La realitat et va posar a lloc. «L’Anna està cansada, acabarà marxant», em vas dir uns anys després, mentre m’acaronaves amb dits aspres com jo mateixa.

Ja ets aquí.

Seus ben a la vora, gemegant per l’esforç. «No ens podem fer vells», rondines. Avui et noto capficat. «Els meus fills diuen que aquí ja no hi faig res, que no queda res per cuidar».

No parles més, tan sols engrunes sorra àrida entre els teus dits, pensarós. Per això dubto si és el final. Però t’aixeques, m’estires amb suavitat d’una branca i agafes una de les meves olives que, malgrat ser escarransida, hem aconseguit tirar endavant. I és en aquest precís moment que sé que no em deixaràs mai perquè l’amor que sents per mi és incondicional.