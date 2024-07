Una nova identitat per a Cementos Molins

Després de 96 anys d'història, la companyia ha decidit canviar el seu nom, amb l'objectiu de posicionar-se com una empresa de referència en els sectors dedicats al ciment, formigó, àrids i solucions prefabricades; sent també un nom punter en termes de solucions innovadores i sostenibles en el sector de la construcció.

Les diferents ramificacions prèvies, Cementos Molins Industrial, Promsa, Propamsa, Pretersa-Prenavisa i Precon, s'engloben ara sota el nom de Molins. El nou enfocament de l'empresa pot veure's clarament en el lema "construint el present, impulsant el futur", amb el qual queda clar el propòsit d'impulsar el desenvolupament social i la qualitat de vida de les persones.

Per aconseguir els seus objectius, l'empresa té l'estratègia d'apostar per la fabricació de ciment que inclogui cada vegada menys CO2, potenciant la innovació i la sostenibilitat, per augmentar el catàleg de formigons sostenibles, paviments, solucions prefabricades, morters especials, sistemes d'aïllament tèrmic d'edificis, mobiliari urbà i economia circular.

Molins / .

Marcos Cela, conseller delegat de Molins, emfatitza: “el ciment és la base de la companyia, representa el 60% del nostre negoci actual i estem invertint en reduir les emissions fins a arribar al net zero 2050. Tanmateix, avui som una companyia que ofereix un ampli catàleg de solucions per a la construcció i la nostra estratègia a llarg termini és seguir creixent en tot tipus de solucions constructives, de manera que puguem oferir un servei cada vegada millor als nostres clients”. Afegeix a més que “la nova identitat representa una oportunitat única per donar un nou impuls a una marca associada fermament amb conceptes clau com són la sostenibilitat i la innovació”.

Susterra, la gamma de solucions sostenibles

Acompanyant el canvi d'identitat corporativa, la companyia ha llançat Susterra, una nova gamma que agrupa tots els productes i solucions de l'empresa que ajudin la mateixa a fer un salt significatiu en el terreny de la sostenibilitat. Susterra distingeix els productes i solucions amb una forta contribució a la reducció d'emissions i descarbonització. També representa els esforços de la companyia per arribar als objectius marcats en el “Sustainability Roadmap 2030”, al mateix temps que suposa un catalitzador per assolir un formigó amb zero emissions el 2050.

Mitjançant Susterra es pretén promoure l'economia circular, donant una segona vida als materials, utilitzant, per això, combustibles alternatius i incorporant materials reciclats en la fabricació. També es busca la reducció d'emissions de CO2, donant prioritat a l'eficiència energètica i a l'ús d'energia elèctrica d'origen renovable, al mateix temps que es potencien els entorns de treball segurs, buscant solucions que minimitzin les emissions de components orgànics volàtils (COV), millorant, d'aquesta manera, la salut i la seguretat als llocs de treball.

Les noves solucions de Susterra incorporen ciments amb reduccions d'emissions de CO2, superiors al 20% respecte al tipus CEM I fabricat el 2020, formigons amb reduccions d'emissions superiors al 25% respecte als convencionals, morters i paviments amb més d'un 2,5% de matèria primera reciclada, productes valoritzats com a materials i combustibles amb un 100% d'origen reciclat, i mobiliari urbà amb un 8% d'àrids reciclats en la seva composició. Tot amb l'objectiu d'anar aconseguint, pas a pas, les emissions zero.

En paraules de Carlos Martínez, Corporate Business Strategy & Sustainability Director de Molins, “en un pas més per assolir els nostres objectius, estem orgullosos de presentar Susterra, la nova gamma del portafoli de Molins que agrupa i distingeix les solucions amb atributs sostenibles, que contribuiran no només a que assolim les fites que ens hem marcat com a companyia, sinó que la nostra cadena de valor compleixi també amb els seus objectius de sostenibilitat”. Afegeix també que “amb la posada a disposició de les solucions Susterra, a Molins ajudem a reduir la petjada de carboni dels nostres clients. Seguirem treballant per millorar i ampliar la gamma Susterra, contribuint així, cada vegada més, a la descarbonització i a la circularitat de tot el sector”.

La circularitat que potencia la nova gamma pot veure's en els processos industrials, que utilitzen fins a un 55% d'energia tèrmica de fonts alternatives als combustibles fòssils, mitjançant l'ús de combustibles sòlids recuperats i pneumàtics fora d'ús; la qual cosa permet reduir la petjada de carboni dels productes. També es limita l'ús de matèries primeres naturals, incorporant materials procedents de la valorització de residus de construcció i demolició, així com àrids siderúrgics i granulat de cautxú, tancant així el cicle d'aquests materials.