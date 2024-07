Mor el conductor del segon vehicle implicat en el xoc frontal d’aquest dimecres a Ripoll

El conductor del segon vehicle implicat al xoc frontal d'aquest dimecres a la C-17 al seu pas per Ripoll ha mort a l'hospital Parc Taulí, segons informa Trànsit. És la segona víctima després que l'altre conductor implicat, que viatjava sol, morís en l'accident. L'avís es va rebre pocs minuts després de les cinc de la tarda al quilòmetre 91,9 en sentit nord i per causes que s'estan investigant. Set dotacions de Bombers i quatre unitats terrestres, juntament amb dos helicòpters medicalitzats del SEM van atendre tres persones més ferides, una en estat greu i dues en estat crític, que van ser traslladades en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona i al Parc Taulí de Sabadell, respectivament. La greu va ingressar a l'hospital de Vic.

Segons informa Trànsit, el primer conductor que va resultar mort durant l'accident tenia 42 anys, nacionalitat ghanesa i era veí de Vic. Pel que fa a la segona víctima mortal, es tracta d'un home de 61 anys veí de la Garriga.