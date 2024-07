Ser migrant i major de 65 anys a Manresa: aquest projecte treballa per evitar la solitud no volguda

La Leila Helena va arribar fa cinc anys a Manresa procedent de la seva Veneçuela natal. És vídua i no tenia cap tipus de xarxa a la ciutat. “A casa meva només estava tancada, mirant la televisió i sense res més que fer”, explica aquesta usuària del projecte ‘Sempre Acompanyats’ de la Creu Roja. La Leila forma part de les 514 persones de més de 65 anys que l’entitat va atendre al Bages l’any 2023.

La gent gran és un col·lectiu especialment vulnerable. A la comarca del Bages, segons les últimes dades disponibles a l’IDESCAT, les persones majors de 65 anys són ja més del 20% de la població. Una situació que en els pròxims anys anirà ‘in crescendo’, tal i com mostren les projeccions realitzades per institucions com l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que calcula que el col·lectiu ja serà el 30% de la població espanyola a partir de l’any 2074.

“No es tracta només d'un augment de població major de 65 anys, sinó d'una major esperança de vida que comporta desafiaments en termes de salut i benestar, que incrementen les possibilitats de discapacitat i dependència, un fenomen que perpetua desigualtats socioeconòmiques, especialment en el cas de les dones”, apunta Sonia Hernández, coordinadora de Programes de Gent Gran i Persones de la Creu Roja.

La solitud no volguda, gent gran i persones migrants

Una de les principals problemàtiques que enfronten aquest col·lectiu és el fenomen de la solitud no volguda. “El terme és prou clar. Ningú la vol, però està molt present i afecta especialment a aquest col·lectiu”, assegura Roser Vila, voluntària de la Creu Roja a Manresa que va començar a col·laborar amb l’entitat fa dos anys. “Penso que tothom pot trobar temps lliure entre la feina i el dia a dia per parar, pensar en la societat i aportar un granet de sorra per a millorar la vida de les persones”, explica la voluntària.

Segons un estudi realitzat per l’entitat, vuit de cada deu persones experimenten algun tipus de soledat i el 21,77% en forma greu o molt greu. Precisament, i conjuntament amb la població més jove, les persones majors de 65 anys són el col·lectiu que més la pateixen i si parlem en termes de gènere, les dones són més vulnerables a l’hora de patir-la.

En el cas de la Leila Helena, no només es compleixen aquests dos factors (ser major de 65 anys i dona), segons el mateix estudi de la Creu Roja, les persones migrants són les que se senten més soles. El 59,33% ho fan de forma moderada i un 21,33% de les persones enquestades reconeixien patir-la de forma greu.

El projecte ‘Sempre Acompanyats’ de la Creu Roja a Manresa

La Leila fa dos anys que és usuària de la Creu Roja i, concretament, forma part del projecte ‘Sempre Acompanyats’, amb el que es combat la solitud no volguda a través de l’acompanyament de la persona usuària per part d’un voluntari que està amb ella en diverses activitats del seu dia a dia com, per exemple, en gestions administratives i el metge.

Si la persona vol, com en el cas de la Leila, també pot participar de tallers per a la gent gran que organitza l’entitat. “Ens convertim en part del seu entorn proper. Intentem proporcionar-los una família, un suport i recolzament perquè sentin que tenen una xarxa i no estan sols. A la Creu Roja la Leila pot compartir temps amb altres companys cada setmana, evita la solitud i comparteix experiències i activitats que milloren la seva memòria, concentració i agilitat”, apunta Vila.

Roser Vila amb una usuària de Creu Roja en un taller per a gent gran / cedida

Els reptes de l’envelliment de la societat

“S’ha de facilitar la cobertura de les necessitats bàsica, promoure l'autonomia personal, fomentar l'activació de les persones i la seva participació comunitària, a més de fer costat a les famílies en la cura, reduir la bretxa digital, etc. Donem resposta per a abordar la solitud no volguda en la gent gran”, assegura Hernández.

En aquest sentit, a part del projecte ‘Sempre Acompanyats’, l'entitat també té el projecte ‘Enreda’t’ a la comarca del Bages, que està dirigit a la gent gran sense xarxa amb l’objectiu de trencar el seu aïllament involuntari i els efectes negatius d’aquest, a través de la generació de vincles entre iguals. Pel que fa als problemes d’autonomia com la mobilitat reduïda, la Creu Roja treballa per fomentar que la persona segueixi realitzant activitats, millorant la seva qualitat de vida i afavorint la possibilitat de continuar en el seu domicili i entorn comunitari.

La Creu Roja també intervé ajudant a les persones cuidadores encarregades de les cures. “També acompanyem les persones cuidadores realitzant capacitacions per a dotar-les d'eines que facilitin les cures de la persona cuidada, grups de suport per a gestionar la sobrecàrrega emocional i l’autocura”, apunta Hernández.

La coordinadora de Programes de Gent Gran i Persones Cuidadores de la Creu Roja assegura que aquest tipus de projectes permeten prevenir la institucionalització i que la persona pugui seguir al seu domicili el màxim de temps possible. “Intervenim de manera integral perquè tinguin les oportunitats i recursos necessaris per a participar en la vida econòmica, social i cultural, accedint a un nivell de vida i benestar adequat al context de la comunitat en la qual viu”, explica Hernández. La Leila Helena conclou: “Tot el voluntariat de la Creu Roja són persones magnífiques que estan atents a tot el que necessitem”.

