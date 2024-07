Posa gasolina de qualitat i viu la gran experiència del motor a Abu Dhabi

Fa temps que les benzineres van deixar de ser només un espai erm amb sortidors on proveir i seguir fent quilòmetres per carretera. Sí, és clar, fer gasolina continua sent el motiu principal per aturar-se en una estació de servei, però fent honor a aquest nom, “estació de servei”, aquests establiments són avui veritables espais multiservei on els conductors, més enllà de la parada ocasional per omplir el dipòsit i estirar les cames, troben un espai confortable on fer un munt de coses més. Fins i tot, tenir l'oportunitat de viure la gran experiència del motor a Abu Dhabi!

Guanya un viatge a Abu Dhabi o València

Si t'encanta el soroll dels motors i ets fan de la velocitat, pren nota. Fins al 2 de setembre només per posar gasolina en una benzinera bp, pots guanyar una de les tres experiències, valorades en 16.000 euros, que bp sorteja per anar-te'n a viure la gran final del motor a Abu Dhabi amb 3 amics més. I si tries Ultimate… tindràs el doble d'oportunitats!

És molt senzill. Si ets titular d'una targeta miBP i poses 30 litres o més de carburant bp, al teu tiquet hi apareixerà un codi promocional que has de registrar a la web bepear.es per saber si el teu codi té premi. A més del viatge a Abu Dhabi, els participants poden guanyar algun dels 4.500 cupons amb carburant de fins a 100 € i participen en el sorteig d'un viatge a València per viure una experiència motera VIP o, més ben dit, BIP. Perquè al moment en què bepeges, vius la qualitat bp com mai, et converteixes en una persona BIP: bp important person.

És igual si aquest estiu et toca treballar i quedar-te a la ciutat, te'n vas al poble o tens planejat creuar tot Espanya amb cotxe o moto per anar a la platja. Siguin quins siguin els teus plans estivals, ser BIP és molt fàcil en una de les 700 benzineres que bp té repartides per tot Espanya.

"bp Ultimate Experience" / BP

bp, molt més que benzina

Allà podràs proveir combustible de qualitat i guanyar premis, però també, posar el teu vehicle a punt revisant l'aire i la pressió de les rodes, el nivell de l’oli…, deixar el cotxe lluent aspirant tota la brutícia de les estoretes i tapisseria, rentant-lo a mà amb les llances a pressió o utilitzant les màquines de rentat automàtic. I, per descomptat, no t'oblidis de visitar les seves cafeteries i botigues, on podràs descansar, recarregar forces menjant o prenent un cafè, així com emportar-te algun regal, beguda o snack per continuar el teu camí.

Com dèiem, les benzineres bp estan dissenyades per oferir-te moltes coses i fer-te sentir important. Aquest estiu tria l'estació de servei bp que millor et vagi, fes-te BIP i guanya premis al·lucinants! Qui sap si aviat podràs conèixer el teu pilot preferit o emprendre un viatge a una destinació molt llunyana... al desert.

